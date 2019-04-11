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廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

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▲▼台中市政風處與教育局合辦英文朗讀比賽，盼讓廉能誠信在國小扎根。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政風處與教育局合辦英文朗讀比賽，盼讓廉能誠信在國小扎根。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

為讓廉能觀念從小扎根，台中市政府除4至6月舉辦「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格系列活動，11日更舉行國小英文朗讀比賽，190校爭冠。市府表示，希望藉此讓廉能與英文教育結合，讓小朋友能了解廉能的重要性。

台中市政風處重視校園廉能觀念扎根，4月至6月推出「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格系列活動。其中，英語朗讀比賽11日登場，學子以英語表達廉能相關議題，後續也將編撰「中英對照朗讀教材」，盼同時讓廉潔及英語教育都潛移默化於心中。

▲▼台中市政風處與教育局合辦英文朗讀比賽，盼讓廉能誠信在國小扎根。（圖／台中市政府提供）

▲中市政風處盼透過英文朗讀比賽，讓小朋友對於廉能誠信有正確的認識。（圖／台中市政府提供）

英語朗讀比賽於清水區三田國小舉行，190所國小遴選學童代表參賽，現場並設置有「廉政打卡區」，利用上傳臉書方式，擴大活動宣導效益。

中市政風處長許金來表示，公務廉能不僅是要求各公務員守法，更重要的是從校園誠信扎根，從小就深化學童心中的廉潔品格觀念。同時透過英語朗讀比賽，在準備及比賽的過程中更能強化對廉潔的認知。希望貼近學童學習的需求，也符合家長對深耕教育的期待。

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關鍵字：英文朗讀比賽,廉能,政風處,台中市政府,國小英文,教育局

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