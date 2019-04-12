大陸武統學者李毅強制出境　「我一會就走」躲南投畫面曝光

▲大陸武統學者李毅在南投被找到，十分配合。（圖／移民署台中市專勤隊提供）

記者李忠憲／台中報導

主張武統台灣的大陸旅美學者李毅，傳出入境台灣將出席中國和平統一促進會舉辦的「和平統一融合發展論壇」車隊遊行，遭廢止其觀光入台證，12日強制出境。移民署人員在南投找到李毅的影片曝光，過程中，李毅只說「我知道了！」、「我一會兒就走」，十分配合。

據了解，大陸武統論旅美學者李毅教授2018年8月向移民署申請1年多次入台證，4月9日入境台灣。由於中國和平統促會13日在台中舉辦和平統一車隊遊行，引發議論，文宣中也明確列出將由李毅主講和平統一融合發展論壇。

移民署台中市專勤隊表示，依規定，大陸地區人民以觀光事由來臺不得參加政治性質公眾活動（如：遊行）、不得接受邀請發表演說。經了解，李毅去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家安全及社會安定之虞，經移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可並限令其於11日出境，未來也會將他列為不受歡迎人士並管制入境。

李毅11日因行蹤不明，移民署會同警方持續找尋，先前往李男友人住處送達，並請其告知李君須於當日限令出境，同時立即派員掌握李君行蹤。12日0時35分，台中市專勤隊與台中市、南投縣2警局員警在南投民宿查獲。

台中市專勤隊長莊懿強表示，他們當下先要求李毅坐下，拿出強制出境處分書交給他，並告知內政部要你4/11出境。李毅回說「我知道了！」、「我一會兒就走」，並接下文書簽字。官員也在告知他在台期間有危害國家安全之疑，要他出境，李毅回答「馬上走！馬上走！」

他也說，移民署人員接在上午7時25分執行強制出境，李毅也搭乘桃園機場CI-601班機離境。