怒轟武統派李毅「滾就對了！」　王浩宇：國民黨硬起來吧

▲李毅在移民署人員陪同下已搭機離開台灣。（圖／記者沈繼昌攝）



政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇12日在臉書PO文說，李毅「這種主張武統台灣的統戰人士，政府就該硬起來：滾，就對了！」還寫下「想問盧秀燕、想問國民黨，當我們在捍衛台灣、捍衛中華民國的時候，你們在哪裡？」

王浩宇表示，儘管先前被韓粉批評「管太寬」，又被大陸列入黑名單，但他認為自己身為台灣公民，就要勇於為國家發聲，也呼籲國民黨別再悶不吭聲，「政府應該硬起來」。

▲王浩宇呼籲國民黨不要再沉默。（圖／翻攝自王浩宇FB）



據了解，主張武統台灣的旅美大陸學者李毅12日清晨遭移民署強制出境，上機前還強調自己「根本不知道被安排參加遊行」。移民署署長邱豐光則指出，李毅因為從事與旅遊目的不同的活動，因此依法限令其出境。

邱豐光表示，李毅2018年以觀光為由向移民署申請過一年多次入台證，但這次來台灣卻參加統促會在台中舉辦的首屆「和平統一融合發展論壇」遊行，和先前說的「觀光」有出入，所以認定他違反入台相關規定，12日清晨7點25分已送他到桃園國際機場登機。

▲李毅上機前還強調，自己事前不知道要參加遊行。（圖／翻攝自王浩宇FB）



依照我國規定，大陸地區人民若以觀光事由來台，不能參加政治性質公眾活動，例如遊行、發表演說等等。移民署考量李毅過去多次發表武統言論，有危害國家安全及社會安定疑慮，因此和陸委會共同審查，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，廢止李毅入境許可並限令強制出境。