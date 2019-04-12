發表「武統論」強制遣返李毅　陳明通：總統院長指示

▲大陸旅美學者李毅12日清晨遭移民署強制遣返出境。（圖／記者沈繼昌攝）

記者馬叔安／綜合報導

陸委會主委陳明通針對旅美大陸學者李毅因發表「武統」相關言論，遭到強制遣返出境，12日受訪時表示，此行動是在總統和院長的指示下，做了迅速處理，至於李毅在台灣參與關於一國兩制台灣方案的遊行，「這是要消滅中華民國的存在，方方面面我們是無法接受的。」

主張武統台灣的大陸旅美學者李毅，傳出入境台灣將出席中國和平統一促進會舉辦的「和平統一融合發展論壇」車隊遊行，遭廢止其觀光入台證，12日強制出境。

據了解，大陸武統論旅美學者李毅教授2018年8月向移民署申請1年多次入台證，4月9日入境台灣。由於中國和平統促會13日在台中舉辦和平統一車隊遊行，引發議論，文宣中也明確列出將由李毅主講和平統一融合發展論壇。

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▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陳明通12日參加108年「台商張老師策進座談會暨授證活動」受訪時強調，李毅過去來台灣多次，其武統論我方早有所覺，不為台灣所容，他這次來台灣，不是為了宣揚他的政治主張，而是來觀光的，「所以我們在總統院長指示下，做了迅速處理，而院長剛剛也講請他快走，剛剛好而已。」

至於未來相關案例的處置模式，陳明通表示，「Cace by case（個案個別處理）」，將會分各類陸客，寶島的好山好水都歡迎他們來，但放任武統論，是台灣沒有人能允許的。