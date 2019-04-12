「譴責一國兩制遊行」 民進黨批：不為總統開路、卻為大陸帶路

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中國和平統一促進會13日預計在台中舉辦遊行，原要邀請「旅美社會學家」李毅發表演說，卻被外界發現其是「武統派」大陸學者，已遭遣返。民進黨發言人李明俐12日表示，中國大陸正利用台灣民主自由所賦予的空間，透過此類的行動，分化台灣社會，以加速其意圖併吞台灣的進程，對於中國大陸全面思想滲透的行為，台灣必須嚴肅以對，不可掉以輕心。

李明俐指出，台灣是保障言論自由與集會遊行自由的國家，但一如傷害台灣主權與民主的假新聞是言論自由的濫用，協助併吞台灣的集會遊行，亦非集會自由的正確行為。他批評，中國大陸不論是收買主流媒體、網路社群，以假新聞、假訊息操弄輿論方向，分化台灣社會，還是透過特定的政治組織，以辦活動為由，宣揚一國兩制思想，粉飾中國大陸友善的假象，就是利用台灣民主自由的制度，來破壞台灣民主自由的價值，遂行中國大陸終極統一台灣，實現國家強權擴張的目的。

李明俐表示，中國大陸併吞野心顯而易見，但仍有部分政治團體與人士配合中國大陸來傷害台灣，「像是台中市盧秀燕市長，作為依台灣民主制度，由台灣人民選舉而出的市長，一方面說不願協助台灣民選總統的維安交管，另方面卻同意市警局核准支持中國大陸併吞、武統台灣的集會遊行。不為總統開路、卻為中國帶路，如此行為讓人感到非常荒謬錯亂。」

李明俐強調，面對對台灣日趨張牙舞爪的侵略態度，不管是明目張膽的輿論恐嚇，還是暗地的思想分化，都必須提高警覺，「昨日政府針對主張的中國大陸武統學者，假借旅遊觀光名義，企圖違法參與政治活動，明快將其驅離出境，民進黨給予正面的肯定與支持。」