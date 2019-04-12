幼教女師一句「加油」電到腿軟　物流司機暈船PO網：她的眼睛會笑

網搜小組／綜合報導

台北市朱姓物流司機10日在臉書「爆怨公社」PO文分享一段趣事，當天送貨找不到目的地老社區的入口，一名身高約166公分的幼兒園女老師看到他扛著大包裹繞來繞去，還親切詢問需不需要幫助，「她的眼睛會笑，我腿已軟，後面的送貨速度也突然下降。」其他網友看完文章紛紛留言鼓吹原PO趕快去告白，「這明顯是被電翻啦」、「快去交換LINE和手機號碼啊」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，10日送貨到一個老社區，因為找不到出入口，只好扛著大包裹在附近繞來繞去，剛好停車的地點樓下是一間幼兒園，一名目測年約30歲的長髮女老師從下車到卸貨都一直盯著瞧，後來甚至隔著籬笆主動詢問，「找不到地址嗎？」

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女老師熱心告知取貨人住的4樓要怎麼上去，原PO回了一句謝謝卻險些被甜美的笑容電到腿軟，「她的眼睛會笑，表情也是甜死人的笑容，還跟我說『看你們工作好辛苦，加油哦』」，讓他一聽都懷疑自己是不是一見鍾情了，就連之後的送貨工作速度也突然下降。

▲不少網友建議原PO如果真的一見鍾情，不妨勇敢告白看看。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

由於原PO目測女老師身高約166公分、體重48公斤，甚至擁有D罩杯以上的好身材，不少網友看完文章都忍不住留言要求看照片，「沒圖沒真相啦」；還有人留言調侃原PO根本就是被電翻了，「快去交換LINE和手機號碼啊」、「只好每天假裝送貨去那裡了」、「不說了，我先回去上幼兒園」。

其實男生追女生是有所謂的最佳告白時機，《ETtoday新聞雲》今年1月一篇報導中提到「丟球3招」，分別是直接告白法、友情培養法和直接宣告法（對周遭的人宣告要展開追求），「Mr.P 自信教練」更提供8字秘訣，就是自信據守、曖昧迎擊，最重要的是要表現得像個追求者，直白的邀約以及回應，同時也得堅守自己的原則，不可以為了心儀的對象任由自己的底線消失。