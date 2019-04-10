3天沒大號！她上馬桶堵住「姐生了小孩」　媽驚天一句話網笑：伯父中槍

▲原PO說，「大概用了三罐通馬桶的，重點還不是很通。」（圖／示意照／記者許力方攝）

網搜小組／綜合報導

您家馬桶常堵塞嗎？一名女網友發文說，「我明明才2、3天沒大便，結果馬桶就堵塞了。」沒想到後來媽媽說了一句，讓其他人笑說「所以最尷尬的其實是爸爸」、「伯父躺著也中槍」。也有不少人分享通馬桶的撇步，「其實免洗筷很好用」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，「大概用了三罐通馬桶的，重點還不是很通，我想姐大的不是屎，姐應該是生了一個小孩在馬桶裡。我媽更狠，打電話問我說，『廁所的大便是不是妳大的』？我說『對啊』⋯我媽回我，『OO娘，比妳爸的O叫還粗。』」

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▲▼原PO表示，「我明明才2、3天沒大便，結果馬桶就堵塞了。」（圖／達志／示意照）

對此，許多網友笑說，「阿爸的O覺很受傷」、「爸爸心裡苦」、「哈哈哈哈哈，用大便來比是哪招啦？求爸爸心裡陰影面積」。不少人分享，「這還好還好...我們店的廁所曾經被客人加持過，我提了四桶水還沖不下去，目測比烤玉米還要粗」、「之前在網咖工作清廁所的時候，曾經看過跟我手臂差不多粗的大便，沖好久才沖掉」。

也有人表示，若馬桶堵塞，「可以按2下洗碗精，加點蓮蓬頭的熱水倒到馬桶裡，過1分鐘再按水箱沖水，不太嚴重的話都會通」；另一人說，「我們家很常發生這種事，其實免洗筷很好用。」