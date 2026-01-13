明天清晨局部低溫探10度以下　下周又有冷氣團

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

大陸冷氣團明天減弱，清晨輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫機率，白天高溫回升，要留意日夜溫差大。周末受南方低壓影響，北部及東半部降雨機率增，下周二又有冷氣團南下，北部地區又會降溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，冷氣團預計影響到明天清晨，明天輻射冷卻影響，各地仍偏冷，但都是偏乾環境。明天白天到周五冷氣團減弱，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，周六至下周日沒有明顯冷空氣南下，但南方有低壓靠近菲律賓，台灣東半部、基隆北海岸、大台北山區及恆春有局部短暫雨。下周一東北風增強，周二另一波冷氣團南下，桃園以北及宜蘭又有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，今天到周五都要留意日夜溫差大，夜晚及清晨低溫約13至17度，明天北部、中部近山區仍有10度以下低溫機率，白天溫度回升，高溫約22至25度，中南部可能達25至28度。下周一東北季風南下，北部及宜蘭高溫18至20度，中南部周二才會逐漸降溫，屆時北部低溫已下探為12至13度。

曾昭誠也說，目前菲律賓附近的低壓中心還不明確，未來有持續發展空間，但即便形成熱帶性低氣壓或颱風也不會直接影響台灣，根據歷史資料統計，過去1至3月沒有侵台颱風。

另外，他指出，周四、周六及下周日中南部有局部霧；周五至周六花東沿海有長浪機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）