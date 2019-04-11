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澡堂滿池黃色小鴨！女生效率裝盆收整齊　男生祭壇式擺法笑翻老闆

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澡堂滿池黃色小鴨，女生裝盆收整齊，男生排排站。（圖／翻攝自推特／@ebisuyu4126）

▲澡堂老闆從收玩具的方式發現男女客人的差異。（圖／翻攝自推特／@ebisuyu4126

國際中心／綜合報導

日本大阪市平野區一名澡堂老闆6日在推特PO出兩張照片表示，某一天打烊後發現男湯和女湯客人的行為差異，面對滿池的玩具黃色小鴨和白色小海豹，男生選擇一個一個排好，女生則會分開收進水盆裡，讓他看了覺得很有趣。沒想到這篇PO文公開後，很快在網路上傳開，也吸引許多網友前往留言朝聖，「哈哈哈，看起來男生是追求趣味，女生則是效率至上。」

原PO提到，店裡有時會替客人準備玩具小鴨和小海豹，增加泡湯時的趣味性，某一天打烊後前往浴池打掃，意外發現男性客人和女性客人行為上的差異。只見男湯的照片中，24個小鴨玩具和20個小海豹玩具被分別排在浴池的邊緣，隊形還會順著池子的走向轉彎；而女湯的部分，小鴨和小海豹則被分別集中裝在兩個水盆中。

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲日本有許多澡堂，老闆也不忘打廣告請大家有空多來消費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

這兩張有趣的對比照一上傳到推特，很快引起網友熱烈討論，大家紛紛留言開玩笑說，「哈哈哈，男生看起來就像是在擺祭壇」、「這大概就是男女個性上的差異，男生大多喜歡追求趣味，女生可能是受到『打掃』觀念的影響，所以比較講求效率」、「超可愛的，看到照片就忍不住微笑」。

澡堂老闆也沒有想到PO文會獲得這麼多關注，還不忘在留言處半自嘲地打廣告，想能透過這次的機會提升自家店面的知名度，同時也希望大家有空能多到住家附近的澡堂光顧。

ET快訊
許瑋甯「點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！認錯：兩岸一家人

關鍵字：大阪,澡堂,泡湯,日韓風

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