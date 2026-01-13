台中闆娘牙縫變大嚇壞　醫揭「這恐怖習慣」惹禍：牙齦全萎縮

▲牙科醫師楊晉瑜提醒，治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名排隊老店闆娘阿晴，每晚嚴重磨牙干擾到先生睡眠，日前她照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，驚覺磨牙竟是牙齦退縮的隱形推手，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況總算穩定下來。



亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙時常出現酸軟不適，當下往往以為只是敏感性牙齒或是牙周病，但這其實可能與長期磨牙密切相關。

▲楊晉瑜也提到，磨牙造成的牙齒磨耗，也會使咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中壓力，更容易因局部牙齦萎縮導致牙根暴露。（圖／亞大附醫提供）



楊晉瑜指出，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，局部血液循環變差，進而引發慢性發炎反應，一旦牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。



楊晉瑜強調，除了牙齦裸露、牙縫變大的外觀變化之外，磨牙造成的牙齒磨耗，也會使咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中壓力，更容易因局部牙齦萎縮導致牙根暴露，甚至產生楔型的牙齒裂耗，進而出現冷熱敏感、刷牙不適、蛀牙、牙周病等症狀，尤其是課業壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳的上班族與學生族群，都是磨牙的高風險族群。



楊晉瑜提醒，治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力，讓牙周組織在睡眠期間獲得休息，同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害，萬一牙齦退縮已較為明顯，則可安排牙周治療，包括牙肉移植等手術，改善牙根裸露與牙齒敏感問題。