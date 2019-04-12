純情哥「想幫援交妹」...砸2萬買點數！警阻擋堅持問：買3千可以嗎

▲台北市警察阻擋單純男被詐欺。（圖／翻攝自臉書／臺北波麗士）

網搜小組／綜合報導

詐騙案件層出不窮，但仍然有許多好心單純的民眾會受騙，粉專「臺北波麗士」日前PO出一支影片，警方在超商中見一名男子準備砸大錢買遊戲點數，苦勸制止，該男卻仍然很想買，還協調「少買一點可以嗎」，幸好最後還是被警方攔下，沒有被騙錢。

警方在超商內發現這名準備要拿2萬塊買遊戲點數的男子，並詢問該男是不是被要求買店數，然後拍給詐騙份子看，這名男子一開始極力否認，強調自己真的是「有在玩遊戲」，而且還有帳號，現在只是要花錢買遊戲中抽一次要59塊的寶箱。

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警方則解釋，收過很多在網路上騙說要援交，要求受害者買點數拍照的案例，這已經是「標準程序」了，這名男子雖然有點愣住，但仍很堅決要買點數，不然可能會被恐嚇，受到威脅，還跟警察協商，「那我買少一點可以嗎，3000塊可以嗎」。

該男手拿出手機證明，原來是個名為「佩婷」的女生要求買點數，他一開始表示對方是高中同學，昨天傳Line訊息要約他出去，結果秒被警察識破，「她說『我叫佩婷很高興認識你』，你還說是高中同學，不要騙了我了啦！」，男子才承認因為女子說被騷擾，想要幫忙，最後仍被警方阻擋買點數。

粉專上也貼出「佩婷」傳的訊息，內容明確問到該男需不需要「性服務」，還說自己因為爸爸欠債，必須要替錢莊老闆工作，才會下海賺錢，很想交個好朋友，還說要約見面，以柔情攻勢打動受害者，警方也奉勸，「別因為在虛擬世界邂逅美麗女子邀約，就意亂情迷、小鹿亂撞，輕易相信隨意加你Line的陌生人」。