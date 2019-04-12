北台灣轉涼雨暫歇　入夜「華南雲雨報到」水氣增

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣偏涼，不過因為北方乾冷空氣進入，雨勢趨緩。不過入夜後又有另一波華南雲雨區進來，降雨機率又再提高。

中央氣象局網站資料指出，今(12)日受東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也較涼；白天因東北季風帶來北方乾涼空氣，台灣西半部地區雨勢趨緩，僅迎風面的宜、花、東及各山區有些零星的短暫陣雨，但今天入夜之後又有另一波華南雲雨區東移進來，水氣增加，降雨機率又再提高。

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▲累積雨量圖。

今天溫度方面，北部及東北部天氣整天較涼，低溫只有17-19度，其他地區早晚亦涼，白天北部及宜、花高溫僅21-24度，屬於稍有涼意到舒適的天氣，其他地區高溫約26-31度，中南部高溫仍可達30、31度，早出晚歸應注意添加衣物以免受涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(12)日白天雲帶消散、天氣好轉，東半部及部分山區仍有零星、短暫降雨的機率；氣溫略降，北台灣偏涼。北部高溫約23度、中部27度、南部30度、東部約27度。週六(13日)東北季風減弱、週(14)日再略增強，氣溫小幅變化。

▲溫度分布圖。

但台灣附近水氣多，有局部雨，出門宜攜帶雨具。下週一(15日)仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部天氣好轉，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨。

吳德榮透露，下週二(16日)至週三(17日)晨，另一結構較強的鋒面通過，因其中有「中、小尺度對流」發生的機率，局部地區有時會有較大雨勢；下週三白天鋒面遠離，天氣好轉；下週四(18日)南方水氣北移、天氣趨不穩定；由於已接近模式模擬的末期，其變化的時間及空間之分布，有很大的「不確定性」，應持續觀察。