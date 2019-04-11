騎車穿拖鞋！一恍神「側柱爆擊」噴淚　最後整片指甲拔掉...她後悔了

▲瞬間懷疑人生的痛。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天準備騎機車時，不小心踢到側柱，由於穿的是拖鞋，所以在毫無保護的情況下，大拇指指甲瞬間被翻開爆血，剩下一邊的肉支撐著，就醫後她讓醫師拔去整片指甲，也因為有了這次的慘痛教訓，她後悔地說，「我以後出門騎車不敢穿拖鞋了！」

女網友在「爆怨公社」發文淚喊，「有沒有人覺得摩托車的腳ㄊㄨˋ真的是個殺人工具？一個不小心就把我腳大拇指指甲的命給奪走了。」當時，她一邊牽車一邊跟父親講話，以為側柱已經踢上去，沒想到一移動，立刻慘中招。

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▲兇手就是它。（圖／翻攝自爆怨公社）

後來，醫師在診間幫她拔除指甲時，女網友整個痛不欲生，哭到無法自拔，「拔除的一剎那還好，那個痛可以撐，重點在他加壓止血，我一直哭到出診間，外面的阿公阿嬤還有其他的病人，都對我投射出同情的目光。」

由於醫師建議，打麻醉會更痛，所以女網友只好咬牙，在大哭的同時撐過這難關，「我有點後悔拔掉，可是只剩下一邊的肉支撐那片指甲了， 不知道可不可以不拔，但現在看下來，好像拔掉比較麻煩，而且恢復比較慢。」

最後她非常感謝醫師、護士的耐心，當然也記取教訓，再也不敢穿拖鞋騎車。而網友們也說，「這種痛我懂，我的指甲還是我自己拔的」、「踢到就快要命了」、「+1，當時痛到無法呼吸」、「我之前也有過，拔指甲真的是滿清十大酷刑，為妳默哀3秒」。

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