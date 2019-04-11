▲ 勞動法論壇研討會，新北13日首登場。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

勞基法修法後你是否無所適從？勞資爭議事件是否早已使你勞心費神？新北市勞工局將辦理勞動法系列研討會，首場於4月13日起開跑，由熟稔勞動法爭議與實務案例的學界及業界專家，透過論壇方式逐步解析勞動條件與權益、職業災害、勞資爭議等議題，讓您一次掌握勞動法的精髓。

研討會由新北市政府勞工局、國立政治大學法律學院勞動法與社會法研究中心、台灣勞動法學會共同舉辦，邀請政治大學法學院教授黃程貫、副教授林良榮、副教授林佳和、文化大學法律系教授邱駿彥、台北科技大學智慧財產權研究所副教授陳建文、台灣大學副教授徐婉寧、律師沈以軒、律師陳金泉等專家學者，任各場次主持人、報告人及與談人，場場皆為勞動法學術與實務界大師級人物，內容保證精彩可期。

勞工局長陳瑞嘉表示，4月13日起至7月27日輪番登場，共計8個場次的勞動法論壇，皆以勞基法修法及近2年實務上所生疑義，匯集之勞動法議題，以16道不同的主題輔以理論及案例的呈現方式，透過論壇經驗分享與交流，期待與會者能對勞動法議題有更進一步的認識，歡迎有興趣的民眾一同共襄盛舉，報名網址為「新北勞動雲-勞動教育平臺」課程查詢。