▲▼ 泰山里長盧東和打造「樂活園」，種植四季蔬菜供老人共餐做公益。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市泰山區貴和里明志路3段的飛彈指揮部旁，原本是狹窄巷道堆放著髒亂不堪的垃圾堆，經過里長盧東和及志工們花費近3年整頓後，依照不同時節種植蔬菜，開闢成有機蔬菜的「樂活園」，牆面還創意掛置圖片介紹種植的蔬菜，讓環境煥然一新。

貴和里里長盧東和表示，樂活園依照不同時節種植當季各種蔬菜，並利用雨撲滿收集雨水灌溉菜苗。像之前整個冬天一直盛產的絲瓜、白菜，還有隨著氣溫一天天上昇，耐熱的玉米、空心菜等，一年四季常盛，幾乎天天都有吃不完的蔬果，收成後提供老人共餐食材，或捐贈弱勢團體作公益。

盧東和說，在適合的季節栽種的蔬菜，蔬菜可以生長良好，比較不會有病蟲害的問題，自然也無需用藥，新鮮安全。他在「樂活園」牆面特意選搭童趣圖片，增添溫馨有趣的氣息。

78歲的劉阿嬤說，原本不相往來的住戶，因為有了「樂活園」，大家開始會在一邊種菜，一邊交流煮菜的秘訣，也讓許多從未看過菜園的都市小孩有機會認識蔬菜的原貌，現在也是里內大家最喜歡逗陣抬槓的所在。

此外，位於樂活園對面的貴和兒童公園，公園內除種植各種各式各樣的香草植栽，里長盧東和更以吊掛式盆栽妝點成綠牆，定期和志工們修剪維護，里內處處綠意盎然，每到假日吸引不少親子來遛達。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，盧東和任職里長8年，近年致力推動可食地景政策，打造綠色樂活園，改善里內環境，讓貴和里成為喧囂城市中的另一片綠地，去年更獲得里環境五星級認證。