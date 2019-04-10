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就是那道光！海巡小隊長憑一張漁火照片　深澳找到失蹤人妻

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▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片，定位找到失蹤人妻。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

基隆市七堵區陳姓妻子與丈夫吵架後離家失聯，家人非常著急，怕她會做傻事，趕緊報案請求警方協尋。家人看到陳女在臉書PO出一張海上漁船作業的照片，提供手機號碼給警消定位，但岸巡人員單靠一張照片比對地形尋人，在深澳象鼻岩附近海域，順利找到陳女，警消人員也感到相當佩服。

家住基隆七堵區陳姓女子，與丈夫吵架後離家出走失聯，家人非常著急，趕緊報案請求警方協尋。家人隨後在陳女的個人臉書，發現一張從岸際朝大海拍去，照片一片黑漆，但右上角一道漁船作業光束。

家人及親友把陳女相片轉傳各大臉書社團貼文，8日凌晨1時巡邏時，海巡在岸際邊巡邏，得知貼文訊息後，岸巡二總隊司法組小隊長陳正哲、胡展維趕緊比對相片找人。

▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 陳女在臉書PO出一張海上漁船作業的照片。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

小隊長陳正哲指，照片中那道強光，是漁船在海上作業的光束，當天夜晚海面上漁船作業船隻少，他逐一進行比對海上作業船隻及照片。陳說，他曾在深澳漁港安檢所服務過，直覺陳女應該是在象鼻岩岸際邊拍的，並看著陳女所PO的照片一路找尋，果然在象鼻岩附近海域找到陳女。

胡展維指出，陳女8日約凌晨2時獲救，當時她一臉驚恐，哭著淚流滿面，在女岸巡人員擁抱安撫後，心情才稍微平復。

家人在她臉書發現一張漁船在海上作業照片，趕緊請親友轉貼文至各大臉書社團求助，岸巡官兵看到後，單靠一張照片，按圖比對後，在新北市深澳象鼻岩順利找到陳女，竟比家人提供給警消手機號碼定位，還快找到人，讓警消人員感到相當佩服。

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▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 家人趕緊請親友轉貼文至各大臉書社團求助。

▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 陳女8日約凌晨2時獲救，當時她一臉驚恐，哭著淚流滿面。

▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 海巡小隊長憑一張漁火照片 定位找到失蹤人妻。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北,手機定位,深澳象鼻岩

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