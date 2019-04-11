台中遊行出現陸「武統派」李毅　陸委會：註記嚴審日後來台

▲台灣遊行和論壇出現大陸武統派學者李毅，目前已遭移民署限令出境，不得演講。（圖／翻攝PTT）

記者陳政錄／台北報導

中國和平統一促進會週六（13日）在台中舉辦遊行，還邀大陸「武統派」旅美學者李毅演講，已遭內政部移民署限令李毅今天出境。對此陸委會副主委邱垂正呼籲民眾，不要參與和中共統戰相關活動，並表示已建請移民署對李毅加以註記，以利未來入境時嚴審。

大陸委員會11日下午舉辦例行記者會，面對媒體詢問如何遏止陸方武統背景人士來台，邱垂正做出上述表示。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正指出，李毅具有美國長期居留證件，本次係以第三類觀光申請來台，進行個人旅遊、自由行，但根據陸客來台不得從事活動說明，不得參與任何政治性活動，因此陸委會今天建請移民署廢止其入境許可、註銷出入境許可證件。

值得注意的是，李毅極力鼓吹武統，他更曾表示，自己在2016台灣總統大選、2017年5月見白狼張安樂、2018年九合一選舉時已經三度來台。邱垂正回應，按相關規定，李若是申請來台專業交流，陸委會就可以把關，但過去李均以第三類觀光申請來台，如果移民署沒有特別註記，「那大概沒辦法拒絕他入境」。

因此邱垂正強調，目前已對李毅身分進行特別註記，在規範時間內若他再度申請來台，將經由內政部移民署等相關機構嚴審。

關於該遊行活動和論團的正當性，邱垂正指出，該活動是由台灣依法成立之民間團體舉辦，台灣是一個民主法治社會，尊重言論自由。但他也提到，對於該活動背後是否有陸方背景，或是違規情勢，相關機構也會予以蒐證和查處。

邱垂正也強調，作為政府兩岸事務主管機關，「我們不歡迎不尊重台灣主流民意以及現實的大陸民眾在台推銷《習五條》，也呼籲民眾重視觀感，不要參加與中共統戰有關的活動，落入中共分化的陷阱」。