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國台辦駁買粉專是「假新聞」　陸委會譏：做賊喊捉賊

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▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

近日傳出有「大陸網軍」收購臉書粉絲專業，意圖統戰，昨（10）大陸國台辦發言人馬曉光嚴正否認，稱是「自導自演的假新聞」。對此大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天形容，陸方是，「做賊喊捉賊」，認為國台辦根本無法掌握真正的實際情況。

網路上近期相繼傳出「陸資高價收購台灣臉書粉絲專頁」、「四川政府找支持統一的台灣網紅」等事件，引起各界討論。馬曉光回應，「他們」炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。

▲▼ ▲有不明人士開高價要求收購不禮貌鄉民團粉專。 不禮貌鄉民團 。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

▲有不明人士開高價要求收購不禮貌鄉民團粉專。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

不過在陸委會今天下午舉行的例行記者會上，邱垂正針對該事件回應，表示「中共當局利用民主自由空間，以偏執錯誤訊息，或蓄意釋放假新聞的方式，對台進行顛覆滲透，是國際上公認的事實」。

因此他認為，陸方的作法是「做賊喊捉賊，台灣和國際社會均不會認同」。

邱垂正進一步舉例，昨天新北市消防局臉書粉絲團上，也出現關於收購出價的對話紀錄，顯示國台辦的說法，「只是證明他們一向無法掌握真正的、實際的狀況，那我們對於狀況外的一些做法，我們也感到同情以及理解」。

據了解，近日在臉書上擁有19萬粉絲的「不禮貌鄉民團」早前發布影片，內容為某位「買家」的私訊截圖，對方開價50萬元希望購買粉專，被管理員以「不管是開500萬或是5000萬，自己絕對不會賣」嚴正拒絕。其他如「我是中壢人」、「黑特八校」也均收到相關訊息。

▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

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