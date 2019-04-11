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政院修法築「兩岸政治協商」高門檻　學界提三層次規範

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▲▼政治大學法學院於3月29日舉行「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討-第二次座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲經濟民主連合召集人賴中強。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

行政院3月28日通過兩岸關係條例部分條文修正案，拉高兩岸政治協商門檻，因應藍營拋出兩岸可簽《和平協議》。對此今天由政大法學院召開的座談會中，有學者建議，針對兩岸各類協商內容，可分為三種不同層次加以規範。曾參與太陽花運動的律師賴中強則警告，若簽署和平協議，就會落入中共的統戰陷阱。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例(下稱兩岸條例)第五條之三修正草案」，明定兩岸協商簽屬政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制並函請立法院審議。為廣納意見，陸委會11日再次委託政治大學法學院，舉行修法檢討座談會。

▲▼政治大學法學院於3月29日舉行「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討-第二次座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲政治大學法學院於3月29日舉行「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討-第二次座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

台大法學院教授姜皇池坦言，「涉中無小事」，近年大陸國際勢力提升，對台統戰、分化能力亦不斷加強，因此政府強化民主防護網當然責無旁貸。但另一方面，他也提到，亦不能完全排除有政治協議可能會有助於良性發展者，如今一概設置幾乎不可能達到的層層鏈鎖，此部分似乎容易爭議。

政大法學院教授許耀明則指出，雖兩岸處於政治敵對的特殊狀態，但經濟、文化等交流卻有其必要性，因此他也建議，可以將兩岸交流分為三個層次，否則按國際慣例，如關稅、人犯引渡等「廣義上」也涉及主權的議題，是否需要拉高門檻限制，「我個人比較保留」。

▲▼政治大學法學院於3月29日舉行「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討-第二次座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲台大法學院教授姜皇池。（圖／記者陳政錄攝）

許耀明說，在第一層次國家基本制度、民主權利等贊成以高標準進行主民主審查；第二層次如人犯引渡、關稅等，建議可參照條約締結法處理；第三層次如上述之外的行政事項、基本交流等，可依循現有兩岸人民關係條例，簽署後登記備查。

經濟民主連合召集人、曾深度參與太陽花運動的律師賴中強也直言，兩岸協商可劃分為三類，第一個是憲章部分「絕對不可以談」，再來是涉及主權事項，應按第五條之三修正草案的第八項規定，不得作為政治議題談判及協議的項目做規範。

▲▼政治大學法學院於3月29日舉行「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討-第二次座談會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲政大法學院教授許耀明。（圖／記者陳政錄攝）

但針對他認為的第三類，也就是不涉及主權的各項主要議題談判，賴中強說，這部分應屬於兩岸協議監督條例要進行處理的，盼政府方面能加以完善。

不過話鋒一轉，賴中強補充，部分政治人物倡議與中國大陸簽訂《和平協議》，或發表《和平宣言》，他認為這已經落入對岸統戰「一個中國的和平陷阱」，因為台海目前沒有《和平協議》，但已是無武力衝突的和平狀態，國際公認以武力改變台海現狀將違反國際法，實在沒有必要另訂《和平協議》。而且訂了《和平協議》，就成了「有前提」、「有期限」的框架內和平。

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關鍵字：陸委會,兩岸協議,政治協議,兩岸政治協商,公投,兩岸關係條例

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