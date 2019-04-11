　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批韓國瑜訪美演講為閉門座談　王丹引爆空戰嘆：跟豬打架一身泥

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 王丹猛批韓國瑜。（圖／翻攝王丹網站）

▲王丹認為，跟高雄市政府論戰其實跟豬打架一樣，會弄得一身泥。（圖／翻攝王丹網站）

記者洪正達／高雄報導

韓國瑜啟程訪美後，人還沒到哈佛大學，空中已經「戰」的昏天暗地，民運人士王丹指韓在費正清學院的演講，根本只算「閉門座談」，隨後便與高雄市政府隔空交火，11日早晨更在臉書PO文「跟豬打架，自己也會一身泥」。

王丹表示，目前台灣社會的整體價值還有待提升，正方的軟弱助長了反方的壯大，認為許多民眾不會認真的思辨，反而對聲音大的一方不去回嘴，強調「不反擊，確實可以保全個人的清白和清靜，免得大量水軍的辱罵，但是對於社會進步，有益嗎？要知道，社會進步從來都是鬥爭得來的，不是忍讓得來的。」

王丹目前也是哈佛費正清學院中國研究中心的合作研究員，他在臉書上表示，最近有許多來自台灣的朋友建議他不要一直回嘴高雄市政府，這樣一來會讓他的高度失去，雖然這些話是朋友的好意，但王丹認為台灣人太過「溫良恭儉讓」，就算是知識份子也太「愛惜羽毛」。

王丹甚至提到，自己也不喜歡跟這些亂七八糟的人鬥，但「跟豬打架，自己也一身泥」，即便如此，王丹認為有些事比羽毛愛重要，就算再怎麼不喜歡，仍得還是要做。

▲▼ 王丹猛批韓國瑜。（圖／翻攝王丹網站）

▲王丹認為台灣的知識份子太過軟弱。（圖／翻攝王丹網站）

ET快訊
男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實
普悠瑪董家近況曝光…最慘新娘崩潰「身體摔地上」　看到東西猛吃
民調／ETtoday APP使用滿意度調查　抽全家百元卡

關鍵字：韓國瑜,王丹,哈佛大學,費正清學院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

民進黨總統初選延後　鄭寶清：不延長恐對賴傷害更大

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

民進黨總統初選延後　鄭寶清：不延長恐對賴傷害更大

議員問曾撕毀身分證　柯文哲：醫師和市長的邏輯不一樣

媽媽市長認真建設台中！　盧秀燕明確表態：我不選總統

批韓國瑜訪美演講為閉門座談　王丹引爆空戰嘆：跟豬打架一身泥

不滿邱太三涉司法關說案沒人管　黃國昌將赴監察院要求彈劾

李毅申請一年多次入出台灣　內政部拒絕：不受歡迎　管制入境

中選會主委人事案遭杯葛　李進勇：給選務機關一個機會

轉政論節目會睡不著...蔡英文爆：剛出道因酸民留言生氣

貓奴蔡英文公文被撒尿...自評「辣台妹」封號還不錯

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

快訊／蘋果西打母公司爆「掏空疑雲」　董事長遭檢察官約談

清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共同主辦

省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少21000隻遇害

日職／王柏融首局錯失得點圈　二壘滾地球出局

這！就是美女／陽光甜笑洋溢幸福味道　女皇77美腿征服鐵王座

中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

PS4 無線控制器全新色「高山綠」、PSN更名下週登場

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

政治熱門新聞

即／選總統？廖達琪：韓國瑜說N..

「統一後中華民國就沒了」賴清德..

「月薪56K」為何沒幾個人應徵..

韓國瑜訪美經費挨批　王淺秋：別..

港湖女神被排擠？高嘉瑜回應了

韓國瑜訪美真相　牽線人還原

二度幽會美魔女　王世堅怒斥：沒..

許淑華合照換補胎　車行老闆：補..

韓國瑜合影空姐　網笑翻：佳芬姐..

即／韓國瑜抵波士頓睡飽了！開嗆..

網傳警車開道支持統遊行　中市府..

吳敦義不選了！王金平全力配合吳..

圖／李進勇想接中選會「被罰站」..

民進黨初選延後　沈富雄：比我去..

更多熱門

相關新聞

施正鋒／藍綠白VS臺美中 誰能主導下一局？

如果說去年九合一選舉是明年總統大選的前哨戰，藍綠兩黨的候選人初選則是選拔賽。究竟誰要披掛上場，當然是黨內最有希望獲得選民青睞的人。

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

我支持的不是賴清德，是他從政的權利

「跟豬打架自己一身泥」　王丹：台灣人軟弱

韓國瑜訪美經費挨批　王淺秋：別抹煞學術交流成績

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面