批韓國瑜訪美演講為閉門座談　王丹引爆空戰嘆：跟豬打架一身泥

▲王丹認為，跟高雄市政府論戰其實跟豬打架一樣，會弄得一身泥。（圖／翻攝王丹網站）



記者洪正達／高雄報導

韓國瑜啟程訪美後，人還沒到哈佛大學，空中已經「戰」的昏天暗地，民運人士王丹指韓在費正清學院的演講，根本只算「閉門座談」，隨後便與高雄市政府隔空交火，11日早晨更在臉書PO文「跟豬打架，自己也會一身泥」。

王丹表示，目前台灣社會的整體價值還有待提升，正方的軟弱助長了反方的壯大，認為許多民眾不會認真的思辨，反而對聲音大的一方不去回嘴，強調「不反擊，確實可以保全個人的清白和清靜，免得大量水軍的辱罵，但是對於社會進步，有益嗎？要知道，社會進步從來都是鬥爭得來的，不是忍讓得來的。」

王丹目前也是哈佛費正清學院中國研究中心的合作研究員，他在臉書上表示，最近有許多來自台灣的朋友建議他不要一直回嘴高雄市政府，這樣一來會讓他的高度失去，雖然這些話是朋友的好意，但王丹認為台灣人太過「溫良恭儉讓」，就算是知識份子也太「愛惜羽毛」。

王丹甚至提到，自己也不喜歡跟這些亂七八糟的人鬥，但「跟豬打架，自己也一身泥」，即便如此，王丹認為有些事比羽毛愛重要，就算再怎麼不喜歡，仍得還是要做。

▲王丹認為台灣的知識份子太過軟弱。（圖／翻攝王丹網站）