知名燒肉店爆侵占！顧客沒拿的發票變A錢工具　營運長3月狂撈17萬

▲燒肉店營運長利用職務之便侵占17萬7758元。示意圖與本案無關。（圖／記者李毓康攝）

突發中心／台北報導

北市東區一家知名韓式燒肉店的陳姓營運長竟利用職務之便，將顧客的部分參點或全桌餐點改為「退餐」，以此方式將顧客的消費款占為己有，前後得手共68次，金額高達17萬7758元。店家事後察覺有異提告，高等法院依業務侵占判陳男1年2個月有期徒刑，得易科罰金42萬元；民事部分，店家主張商譽受損索賠250萬元，但台北地院認為侵占犯行與商譽守損無關，判陳男只須賠償侵占款項17萬7758元。

判決書指出，陳男2016年10月起開始在該燒肉店擔任營運長，但在任職期間一直到2017年1月15日他透過站櫃台收營開發票的機會，以「顧客用完餐後，未索取統一發票就離開，再將顧客部分餐點更改為『單品退菜／招待』，以及將顧客全桌餐點改為『退餐』，再與他桌合併結帳」等方式，將顧客消費的174元到7866元不等的款項占為己有，得手共記68次，金額共17萬7758元。

該燒肉店事後察覺有異憤而提告，經調查發現，陳男平均每月上班22日，其中15日負責站櫃台，以上述手法平均每日可賺取2000元至3000元等，高等法院遂依業務侵占判陳男1年2個月有期徒刑，得易科罰金42萬元。

民事部分，店家引用刑事判決及刑事資料為證據主張商譽受損，要求陳男賠償250萬元，但台北地院認為陳男所犯的業務侵占與公司商譽的損失並無關連，因此駁回店家要求，判陳男只須賠償侵占所得17萬7758元。全案可上訴。

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