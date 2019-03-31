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社會 社會焦點 保障人權

她手機掉機場...同班機夫婦侵占還裝傻！「警報大響」秒被揭穿

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▲▼華航,華航機艙,。（圖／記者賴文萱攝）

民眾搭機前遺失手機，事後發現被同班機旅客偷偷拿走。（圖／示意圖非當事人／記者賴文萱攝）

社會中心／綜合報導

有一名女子和同事準備前往大陸成都出差，沒想到上飛機前發現手機吊在候機室的廁所裡面，非常焦急，但直到登機了都還找不到。後來在地勤人員協助下，使用APP定位，讓手機發出聲響，才發現手機根本在同班機的乘客身上，質疑對方要侵占手機。

TVBS報導，這名女子在29日搭乘BR0765，和友人一起搭機前往成都出差，結果不小心把手機留在候機室廁所，直到上飛機前都還找不到，兩人非常著急。同行徐小姐提到，當時有先問打掃人員是否有撿到手機，但對方回覆沒有，可是如果要報警的話，還要再調監視器、做筆錄等程序，恐怕會趕不上飛機。

後來兩人勉強上了機，艙門也關了，這時候必勤人員利用手機裡內建的定位軟體幫忙找，手機果然發出了警報音，沒想到，根本就是同機的一對夫妻拿走了手機。徐小姐回憶，聽到聲音後，那兩位旅客才默默把手機掏出來，「後來我們也發現手機被調成了靜音」。

她表示，事實上兩位疑似偷拿走手機的乘客就坐在她們後面，也必定有聽到他們與空服員、地勤等人在討論手機遺失事件，但卻默不作聲，假裝沒事，有侵占的嫌疑。

機長當時也詢問，是否有必要重接空橋，開艙門讓他們下去報案，不過最後兩人怕會耽誤行程，最後打算出差完再回國報案，並感謝地勤和機組人員的協助。依照規定，若旅客需要的話，在還沒起飛的狀況下，機長有權讓旅客下機報案、做筆錄，但乘客也得自己負擔損失，再重買機票。

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關鍵字：班機,侵占,搭機

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