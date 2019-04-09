酒駕撞斷博士腿害他輕生！富二代無悔意　2兒代受報應車禍「雙腿截肢」

▲廖美然上節目分享，一名男子酒駕害死人，竟毫無悔意，2兒卻代父受報應。（圖／翻攝廖美然臉書）

突發中心／綜合報導

酒駕肇事案件頻頻發生，儘管政府已祭出多項「酒駕零容忍」的措施，卻還是屢屢發生酒駕撞死人的悲劇。命理老師廖美然就在談話性節目上分享，曾經有一名婦人前來求助，並表示自己的兒子因為酒駕害死了人，連帶害的2名孫子遭到報應，讓她相當無助。

命理老師廖美然在談話性節目《新聞挖挖哇！》分享，曾經有一位穿著相當華麗、高貴的婦人找上門，但一開口就放聲大哭，嚇得她當場手足無措。過了大約1小時，婦人才冷靜下來，並向她表示，自己的大孫自撞車禍，導致雙腿截肢，不料，第二個孫子也在17歲時偷騎機車，且也同樣自撞車禍，目前正陷入要不要截肢的天人交戰之中。

▲廖美然上節目分享，一名男子酒駕害死人，竟毫無悔意，2兒卻代父受報應。（圖／翻攝廖美然臉書）

聽完婦人的遭遇後，廖美然看了她兒子的命書，並問「你兒子3年前好像有一個厄運」，這名太太隨後才表示，兒子因為酒駕意外撞斷一名博士生的雙腿，過了一年後，該名博士因為想不開而輕生，讓家屬相當悲痛。

然而，事發後婦人的兒子竟毫無悔改之意，她也因此認為2名兒子所遭遇的厄運也許就是冥冥之中的安排，「因為兩個孫子發生意外時間，都跟博士生輕生時間一樣！」此話一出，也讓在場的來賓嚇傻直呼「絕對別酒駕！」

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