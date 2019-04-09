愛兒遭馬咬斷指！購物專家PO文挨批「文盲」　檢認「適當評論」不起訴

▲柳晴文兒子手指遭馬咬斷，臉書PO出事發經過。（圖／翻攝自柳晴文臉書）

突發中心／台北報導

前知名購物專家柳晴文2017年3月5日帶11個月大的兒子到埔心農場遊玩，怎料在餵馬過程中，兒子遭馬兒咬掉右手食指的第一節。事後她在臉書PO文表示，農場內並沒有標示警語才因此釀禍。然而，事後媒體到現場採訪時，業者宣稱有警語，網友見狀竟到柳女臉書下留言「文盲」、「噁心」，柳女因此對2名網友提告誹謗，但台北地檢署認為他們是針對新聞內容作評論並無犯意，因此將2人以不起訴處分。

回顧案情，柳晴文帶著兒子到農場玩，卻在餵食馬匹的過程中，兒子的手遭馬咬掉第一指節，事後她在臉書PO文泣訴，她帶著兒子到埔心牧場遊玩，要餵馬的時候，兒子右手的第一節卻被馬咬斷，她當下急得衝往護理站，「但當下裡面卻空無一人，最後才有員工趕來，搭救護車到醫院，但醫生評估，馬的細菌太多，接回斷指不妥，經過3個多小時手術，只能先縫在肚皮上，希望能讓斷指長回原本長度，但不一定可能縫合回去。」也認為農場內沒有標示警語才因此釀禍。

▲柳晴文兒子斷指。（圖／翻攝自柳晴文臉書）

然而，據《蘋果日報》報導，農場的動物區現場有標示「餵食物時勿跨坐欄杆上」，且有警示民眾「禁止攀爬」，事後調出監視錄影帶中，可看見柳晴文將兒子抱在第一道欄杆上餵食。

報導一出，陳姓與鄞姓網友在柳晴文PO文下留言「文盲」、「噁心」，她認為對方惡意批評，讓她名譽受損，因此提告。台北地檢署認為，2名網友是對新聞報導作出評論，也未逾越適當合理的評論，也沒有使用粗俗不堪的字眼，因此認為對方罪證不足，將2人以不起訴處分。

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