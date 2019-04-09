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廢棄屋撒尿驚見無名屍！警徹夜追查找到他　家屬淚謝：5年，可以回家了

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▲失蹤成無名屍，警方重啟調查終於讓祂回家了。（圖／記者郭世賢攝）

▲失蹤成無名屍，警方重啟調查終於讓祂回家了。（圖／記者郭世賢攝）

地方中心／基隆報導

基隆一對父子2014年受雇前往一處年久未休的老房屋修繕，期間兒子因內即跑到隔壁荒廢的房屋上廁所，卻驚見一具腐屍，當場嚇得臉色慘白，而報警後，警方經過多方採證及追查仍無所獲，只能已無名屍身分安葬。直到2019年基隆市警一分局組長許耀彬重啟調查，發現祂應是失蹤的盧姓男子，在與家屬比對後確認身分，也終於讓祂能夠回家與家人團圓。

▲失蹤成無名屍，警方重啟調查終於讓祂回家了。（圖／記者郭世賢攝）

▲盧男家屬前往無主墓區找到墓碑時當場落淚。（圖／記者郭世賢攝）

警方表示，2014年1月7日一對裝修工人父子受雇到南新街一間年久失修的好房屋進行修繕，兒子因內急跑到隔壁荒廢房屋上廁所，推開門後竟赫見一具已腐爛的屍體，嚇得當場臉色慘白，不敢告訴任何人，但回家後他惡夢連連，最後受不了折磨便告知父親，隨後也通知屋主。

▲失蹤成無名屍，警方重啟調查終於讓祂回家了。（圖／記者郭世賢攝）

▲許耀彬比對上千資料終於確認盧男身分，盧男家屬表示相當感謝。（圖／記者郭世賢攝）

屋主報警後，警方前往勘驗並報請檢察官相驗，但因死者大體腐爛無法辨識，又無遺留證件、手機及可識別之物，採集指紋、調閱監視器及查訪屋主，也無所獲，只好以無名屍公告協尋，5年來資料一直掛在無名屍系統等待比對指認，也以「編號A088無名男」埋葬於基隆市殯葬所「無主墓區」。

一分局許耀彬組長看到該案件後，利用專長比對身上特徵後，終在上千筆資料中比對出一名居住於仁愛區，2014年失蹤的66歲盧姓獨居男子，便決定重啟調查。

然而，盧男未婚且父母均已亡故，導致比對身分的過程困難重重，許耀彬最終查出盧男尚有失聯多年的弟妹，經多方查找，並採集弟妹2人的唾液檢體送驗，發現DNA比對結果吻合，確認該無名男屍即為已失蹤長達5年的盧男。

▲失蹤成無名屍，警方重啟調查終於讓祂回家了。（圖／記者郭世賢攝）

盧男家屬8日前往「無主墓區」找到編號A088的無名墓碑時，當場淚流滿面，不斷向許耀彬鞠躬致謝，直說真是功德一件，讓盧男有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。

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關鍵字：基隆,無名屍,落葉歸根

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