Line推全新「暱稱隨你填貼圖」！用膩了還可以修改

▲ LINE 推全新隨你填貼圖。（圖／翻攝自LINE）

科技中心／綜合報導

Line貼圖再出新招！Line推出一款全新的官方貼圖，名叫「BROWB&FRIENDS隨你填貼圖」，該貼圖可以讓使用者填入想要的「暱稱」，讓貼圖使用起來更貼近日常生活。

前一陣子相當流行暱稱、姓名、姓氏貼圖，但總是無法完全包含所有用戶，因此Line這次乘勝追擊，推出可以自行填寫暱稱的「BROWB&FRIENDS隨你填貼圖」，該款貼圖開放4個字元供用戶填入想要的暱稱，要注意的是，不管是中文或是英文，都只能填入4個字元。

▲ LINE 隨你填貼圖介紹。（圖／翻攝自LINE）

用戶想要購買該貼圖時，必須先填入一組暱稱，用戶不用擔心填錯或是不知道要填什麼，因為這些文字在購買貼圖後，是可以從設定中的「我的貼圖」進行修改，等於此款貼圖不再只能傳給單一人士，只要將暱稱進行修改，就能傳給不同的親朋好友，相當方便。

▲LINE隨你填貼圖實測。（圖／翻攝自LINE）

據《ETtoday新聞雲》記者實測，由用戶自行填入的文字的字型會與貼圖本身文字的字體有些許的不同，且目前該款貼圖只能在手機版上進行使用及觀看，若是將畫面移至電腦版，不管是已經從手機發出去，或是想從電腦版發送，可自行輸入的部分都會呈現「＊＊＊＊」，這點是用戶需要注意的，目前尚不了解這樣的情形在未來有沒有機會進行修正。

▼LINE隨你填貼圖在電腦版上無法成功顯示出用戶所打的暱稱。（圖／翻攝自LINE）