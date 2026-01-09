畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

▲iPhone 4。（圖／蘋果官網）



記者吳立言／綜合報導

隨著時間邁入 2026 年，2010 年 6 月推出的經典機款 iPhone 4，近期意外在美國年輕族群中再度受到關注。根據科技媒體《Cult of Mac》報導，這款早已被視為「古董級」的智慧型手機，正悄悄在 Z 世代（約 1995 年後出生的年輕族群）之間掀起一波復古風潮。

報導指出，不少 Z 世代年輕人開始從抽屜深處翻出 iPhone 4，或是特地在二手市場入手，將這款玻璃背蓋搭配不鏽鋼邊框的經典設計，當成展現個人風格的時尚配件。這股熱潮並非單一現象，而是「數位懷舊（Digital Nostalgia）」風潮的一環，反映出年輕世代對於功能單純、設計鮮明老科技產品的重新擁抱。

成像風格、二手市場價格親民成翻紅關鍵

iPhone 4 之所以能再度翻紅，關鍵在於它獨特的成像風格。相較於現今智慧手機大量仰賴 AI 演算法進行磨皮、調色與細節強化的「計算攝影」，iPhone 4 搭載的 500 萬畫素相機，反而呈現出截然不同的視覺感受。

受限於當年的感光元件與影像處理技術，iPhone 4 拍出的照片動態範圍有限、噪點明顯、對比強烈，整體呈現出一種帶有「低保真（Lo-fi）」質感的畫面效果。這種無法透過現代濾鏡完美複製的「原生缺陷美」，被不少年輕用戶視為更真實、更具藝術感的影像表現。

這波復古風潮也帶動二手市場的交易熱度。目前在 eBay 等平台上，一支狀況尚可的 iPhone 4，價格約落在 30 至 50 美元之間，折合新台幣約 1000 至 1500 元。對 Z 世代而言，這不只是懷舊，更是一種「反演算法」的生活體驗。

難以勝任主力手機、僅適合用來拍照或收藏



不過報導也提醒，iPhone 4 終究難以作為日常主力手機使用。由於硬體與通訊規格早已跟不上現代環境，該機不僅不支援 4G LTE 與 5G 行動網路，對多數地區而言，離開 Wi-Fi 環境後幾乎無法正常連線，通訊與即時資訊取得能力受到明顯限制。

此外，iPhone 4 最高僅能停留在較舊版本的 iOS 系統，無法安裝多數現行通訊、社群與影音應用程式，日常使用體驗與安全性更新也難以與現代智慧型手機相比。電池老化、儲存空間有限，以及零件維修不易等問題，實用性相當有限。