　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

▲▼iPhone 4。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 4。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

隨著時間邁入 2026 年，2010 年 6 月推出的經典機款 iPhone 4，近期意外在美國年輕族群中再度受到關注。根據科技媒體《Cult of Mac》報導，這款早已被視為「古董級」的智慧型手機，正悄悄在 Z 世代（約 1995 年後出生的年輕族群）之間掀起一波復古風潮。

報導指出，不少 Z 世代年輕人開始從抽屜深處翻出 iPhone 4，或是特地在二手市場入手，將這款玻璃背蓋搭配不鏽鋼邊框的經典設計，當成展現個人風格的時尚配件。這股熱潮並非單一現象，而是「數位懷舊（Digital Nostalgia）」風潮的一環，反映出年輕世代對於功能單純、設計鮮明老科技產品的重新擁抱。

成像風格、二手市場價格親民成翻紅關鍵

iPhone 4 之所以能再度翻紅，關鍵在於它獨特的成像風格。相較於現今智慧手機大量仰賴 AI 演算法進行磨皮、調色與細節強化的「計算攝影」，iPhone 4 搭載的 500 萬畫素相機，反而呈現出截然不同的視覺感受。

受限於當年的感光元件與影像處理技術，iPhone 4 拍出的照片動態範圍有限、噪點明顯、對比強烈，整體呈現出一種帶有「低保真（Lo-fi）」質感的畫面效果。這種無法透過現代濾鏡完美複製的「原生缺陷美」，被不少年輕用戶視為更真實、更具藝術感的影像表現。

這波復古風潮也帶動二手市場的交易熱度。目前在 eBay 等平台上，一支狀況尚可的 iPhone 4，價格約落在 30 至 50 美元之間，折合新台幣約 1000 至 1500 元。對 Z 世代而言，這不只是懷舊，更是一種「反演算法」的生活體驗。

難以勝任主力手機、僅適合用來拍照或收藏

不過報導也提醒，iPhone 4 終究難以作為日常主力手機使用。由於硬體與通訊規格早已跟不上現代環境，該機不僅不支援 4G LTE 與 5G 行動網路，對多數地區而言，離開 Wi-Fi 環境後幾乎無法正常連線，通訊與即時資訊取得能力受到明顯限制。

此外，iPhone 4 最高僅能停留在較舊版本的 iOS 系統，無法安裝多數現行通訊、社群與影音應用程式，日常使用體驗與安全性更新也難以與現代智慧型手機相比。電池老化、儲存空間有限，以及零件維修不易等問題，實用性相當有限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明
找蕭敬騰還不夠！　胡瓜鑽石舞台之夜卡司太猛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

OPPO包百坪快閃三創　明星手機齊聚邀消費者同樂

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

OPPO包百坪快閃三創　明星手機齊聚邀消費者同樂

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

CES2026／Lenovo實現單一AI多裝置　技嘉擴展AI PC落實使用者核心

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國再添新旅宿！華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

3C家電熱門新聞

realme確定回歸OPPO體系

OPPO包百坪快閃三創

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

研究揭為何Google成駭客最愛目標

CES2026／Lenovo、技嘉 AI PC

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

YTR狂接VPN業配點閱血崩

32年「小畫家」掰了！網哀號：還我

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

年末特賣「美牌經典家電」價格超漂亮！

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

為什麼年輕人越來越不愛發文？

為什麼年輕人越來越不愛發文？

最近有些文章在討論這個議題：「零貼文時代」來臨，年輕人越來越不愛發文了。這不是錯覺，而是真的狀態，國外也有專欄作家與學者都有提出這個情況，而這是為什麼呢？我們或許都有不同的想法，一起來討論看看吧！

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值

誠品用2個字讓年輕客買單

誠品用2個字讓年輕客買單

《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

《青年局外人》揭「創作變現」的現實生存法則

Z世代醫美保養化　醫：0%雜質最安心

Z世代醫美保養化　醫：0%雜質最安心

關鍵字：

iPhone4復古風數位懷舊Z世代二手市場

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面