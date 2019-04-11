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外媒評21世紀最糟糕手機　HTC、黑莓、微軟皆上榜

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▲▼手機,充電,鋰電池,電池,維修。（圖／翻攝自pixabay）

▲近期外媒《Fast Company》就評選了21世紀以來，20部最糟糕的手機，許多知名大廠像是宏達電、摩托羅拉都有上榜。（示意圖／翻攝自pixabay）

科技中心／綜合報導

從2007年首款iPhone發表以來，智慧型手機在短短的十多年間快速發展，但不管是傳統手機或是智慧型手機，在過去十幾年的發展中，並非每次開發出來的外型和功能都是符合大眾口味和需求的，近期外媒《Fast Company》就評選了21世紀以來，20部最糟糕的手機，許多知名大廠像是宏達電、摩托羅拉都有上榜

《Fast Company》的21世紀以來，20部最糟糕的手機排行榜如下：

1.微軟KIN ONE和KIN TWO（2010）
2.黑莓Storm手機（2008）
3.摩托羅拉Rokr E1（2005）
4.諾基亞遊戲手機N-GAGE(2003)
5.三星 GALAXY NOTE 7 (2016)
6.PALM TREO 700W (2006)
7.黑莓Z10 (2013)
8.中興 OPEN(2013)
9.摩托羅拉AURA R1 (2009)
10.AESIR AE+Y (2011)
11.VERTU CONSTELLATION QUEST BLUE (2012)
12.HTC EVO 3D (2011)
13.HTC SURROUND (2010)
14.KYOCERA ECHO (2011)
15.Red Hydrogen One(2018)
16.HTC FIRST (2013)
17.亞馬遜FIRE PHONE (2014)
18.東芝（TOSHIBA） G450 (2008)
19.MOTOROLA FLIPOUT (2010)
20.LG 1010(2002)、Bang & Olufsen Serene (2005)、諾基亞7280 (2005)等手機並列

以下我們就來介紹這個排行榜中幾款比較令人印象深刻的手機吧：

微軟KIN ONE和KIN TWO（2010）

《Fast Company》將微軟KIN系列定調為21世紀最令人失望的手機，報導指出，微軟所推出的這個系列其實並不算是智慧型手機，因為它並不具備「應用程式商店」，但這兩部手機的確仍有吸引大眾的功能，例如Facebook、Twitter等社群網站功能。但這系列為人詬病的除了外型不夠好看外，還有手機使用起來會鈍鈍的以及社群軟體發文只能「定期發布」，而非即時發布，在在都讓這系列的產品缺乏吸引力。

三星 GALAXY NOTE 7 (2016)

GALAXY NOTE 7當初發表時其實贏得多數人的讚賞，這款被定位為旗艦機的手機，在軟硬體方面都給人相當好的規格，但後來卻因為電池設計有缺陷，在全球發生數起冒煙或自燃現象，最終遭到美國聯邦航空管理局勒令禁止攜帶上機，三星也在該款手機發布的兩個月後放棄了該款手機，並透過軟體更新的方式，讓仍執意使用該款手機的用戶無法繼續使用。

▼三星 GALAXY NOTE 7。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

直擊台灣三星Note 7 換機！三星：登記換機超過 7 成(圖／記者洪聖壹)

HTC EVO 3D (2011)

HTC過去曾開發出多款引領潮流的智慧型手機，可惜後繼無力，EVO 3D 正是其中一款。EVO 3D 是標榜用肉眼就能透過螢幕觀看3D畫面，有點類似於任天堂所推出的掌上型遊戲主機3DS，以及透過手機本身的鏡頭就能拍攝3D照片。雖然噱頭十足，但實際使用下來會發現，這些功能並非真的如此實用，HTC後來也沒在推出新的3D手機。

▼HTC EVO 3D。（圖／取自HTC官網）

HTC EVO 3D手機強調螢幕有「不可思議的視覺體驗」。（圖／取自HTC官網）

雖然這些智慧型手機的出現並未得到大眾的推崇，但沒有嘗試又怎麼會有創新呢？就讓我們繼續期待未來各廠商會在手機上變出什麼花樣，讓我們繼續驚豔吧！

ET快訊
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關鍵字：手機,智慧型手機,失望, 21世紀

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