果粉快更新！LINE對話「截圖新招」4步驟完成　還能畫畫超實用

記者錢玉紘／綜合報導

iOS用戶又有「LINE」的新功能可以用了！LINE iOS 9.5.0版正式上線，最有趣和便利的就是「聊天畫面截圖」功能，只要長按想截圖的對話範圍，就能直接存下來，而且不受手機螢幕大小的限制，非常的方便。

只要4個步驟就能簡單完成，iOS用戶們要先將LINE更新到9.5.0版，接著長按要開始截圖的對話起點，按下「截圖」，然後往下拉到終點，再按一下（注意無法「跳著選」），就能把中間所有的對話都擷取下來。接著可以「匿名編輯」，更方便的是，還內建畫筆塗鴉、馬賽克等等修改功能，可以直接畫重點。

▲長按對話起點和終點，快速截圖。

▲擷取下來的畫面可以編輯，有塗鴉和打馬賽克等功能。

▲也可以截圖超長對話！

編輯完成的圖片可以選擇直接傳送或者是存在手機相簿中，另外，不像過去截圖會受到螢幕大小的限制，常常要硬把所有想截的對話塞在同一範圍內，Line新推出的截圖功能則是要擷取多長的對話都可以，非常方便。



9.5.0版的更新中還有一項小變化，就是「共享內容」中的「照片/影片」，只要把這裡的照片或影片選起來，就可以直接分享到其他聊天室、其他應用程式、或貼文串，也可以儲存到至KEEP、相簿，或手機裝置中等等，使用起來更順手。

▼「共享內容」也有新的優化界面了。