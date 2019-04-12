「LINE隨你填貼圖」被玩壞！試過都回不去　這位大大「名字被禁用」



記者葉國吏／綜合報導

LINE推出一款全新的官方貼圖，名叫「BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」，該貼圖可以讓使用者填入想要的「暱稱」，讓貼圖使用起來更貼近日常生活。不過有網友刻意填入搞笑文字，讓這款貼圖直接被「玩壞」。

▲LINE隨你填貼圖被網友玩壞了。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

前一陣子相當流行暱稱、姓名、姓氏貼圖，但總是無法完全包含所有用戶，因此Line這次乘勝追擊，推出可以自行填寫暱稱的「BROWN&FRIENDS隨你填貼圖」，該款貼圖開放4個字元供用戶填入想要的暱稱，要注意的是，不管是中文或是英文，都只能填入4個字元。

用戶想要購買該貼圖時，必須先填入一組暱稱，用戶不用擔心填錯或是不知道要填什麼，因為這些文字在購買貼圖後，是可以從設定中的「我的貼圖」進行修改，等於此款貼圖不再只能傳給單一人士，只要將暱稱進行修改，就能傳給不同的親朋好友，相當方便。

▲LINE隨你填貼圖有封鎖部分文字。

不過有搞笑的網友測試，填入台灣人慣用的語助詞「X你媽」、「X你娘」等，結果出現的貼圖「笑果」特好。另外也有網友發現，這款LINE貼圖有封鎖部分文字，例如生殖器等都無法設定，會出現「含有無法使用的字詞」，甚至連大陸國家主席「習近平」的名字也遭禁止。