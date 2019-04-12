比LINE「收回」更狂！網推「防錯頻桌布」　手指肥大症快用

▲把LINE聊天室背景換成「防錯頻桌布」，可以幫助阻止自己傳錯訊息。（圖／翻攝LINE／微博）

生活中心／綜合報導

儘管在不同群組說錯話或傳錯圖片，LINE已經有最新的「收回」功能可以挽救，但如果已經被人看到內容了，有時結果還是會很麻煩，因此網友製作一系列「防錯頻桌布」，只要把聊天室的背景換上後，就能夠在「錯框」前先阻止你！

通訊軟體發達造成人際關係的演變，不僅朋友間能更加緊密聯絡，就連老闆在下班後也能緊迫盯人，因此常常會發生「我原本要把抱怨工作的訊息傳給朋友，卻不小心傳到公司群組」、「要罵朋友髒話結果罵到長輩群」、「照片傳到前男友那裡了」、「不小心跟主管說『寶貝早點睡』」等情況。

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▼ 「防錯頻桌布」是預防，LINE「收回」功能是挽救。（圖／翻攝微博）

LINE推出「收回」功能後，的確大大幫助了許多手指頭太大或是少根筋的人，能夠趕在對方已讀之前收回尷尬的訊息。但由於LINE在訊息傳出的當下對方就能收到，因此收回前可能就已經被對方從通知看到了，所以為了完全避免這樣的情況，網友自製經濟又實惠的「防錯頻桌布」就成為首選。

其實「防錯頻桌布」已經在韓國紅翻了，大陸微博時尚博主「Seoul風格志」也在1日推出一系列「防錯頻桌布」供網友們下載。