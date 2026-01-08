　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO包百坪快閃三創　明星手機齊聚邀消費者同樂

記者蘇晟彥／台北報導

延續OPPO Reno15 系列的潮流影像熱潮，OPPO 8日開始在台北三創舉辦《O Fun Play Zone怎麼拍都型》潮玩科技所，以Y2K潮流文化、風格露營車等貼近GenZ生活語境的場景作為創作載體，即日起於全台北、中、南精華地段展開一系列體驗活動，將影像體驗帶入不同城市的生活脈絡，展現OPPO深耕台灣市場、貼近各地年輕消費者的品牌承諾。

▲▼ OPPO,Reno15,FINDX9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

1/8-1/11《O Fun Play Zone怎麼拍都型》潮玩科技所　台北三創百坪體驗空間登場
OPPO於即日起至1月11日，於三創十二立方廣場打造「O Fun Play Zone 怎麼拍都型」潮玩科技所，以繽紛多巴胺色系，結合Y2K潮流元素，打造佔地百坪的沉浸體驗空間，集結近幾個月上市的多款熱門產品，除了全新Reno15 系列、智慧錶款Watch S，也同步展出廣受喜愛的Find X9旗艦系列，讓消費者一次上手 OPPO 從哈蘇大師影像、潮流創作風格到智慧生態系的完整產品陣線，一鍵出大片，輕鬆玩出百變風格。

現場同步規劃多項互動活動，包含Reno15 系列出圈拼圖創意玩法、Find X9 系列遠距長焦拍攝、以及Watch S趣味運動體驗與60秒快速健檢，邀請消費者在互動中，感受OPPO產品帶來的拍攝樂趣與智慧體驗，完成指定任務最高再抽Reno15 Pro Max！此外，1月10日及1月11日14:00-17:00，也分別邀請人氣實況主赤鬼伯伯、妲妲到場，與粉絲們近距離互動同樂。

此外，於潮玩科技所活動期間，完成體驗任務，並至OPPO台北三創旗艦店購買Find系列及Reno15系列指定機型，加碼再贈隨身行動電源；數量有限，送完為止。於OPPO遠傳三創直營門市購買Reno15 系列，再送全聯禮券，加碼再抽知名品牌藍牙喇叭。

《O Fun Play Zone怎麼拍都型》潮玩科技所 活動資訊
地點：台北三創1樓十二立方廣場
日期：2026/1/8-2026/1/11
時間：12:00-20:00(平日)；12:00-21:00(週末)

▲▼ OPPO,Reno15,FINDX9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,Reno15,FINDX9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,Reno15,FINDX9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

realme在日前傳出大批裁員，近日再傳出將回歸OPPO體系，從原本的獨立品牌變成OPPO旗下子品牌。對此，OPPO官方回應，為進一步協同、整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。未來，OPPO與 realme、OnePlus（一加）將共同為全球用戶提供更具創新力和差異化的產品，以及更便捷周到的服務。

OPPO

