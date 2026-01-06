蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

記者蘇晟彥／綜合報導

每到了年末，蘋果慣例會推出AirPods系列年節特別款，今年以超強翻譯功能、降噪功能等受到熱烈歡迎AirPods Pro 3作為主角，推出「AirPods Pro 3 馬年特別款」，將以傳統紅纓作為設計靈感，寓意福氣、平安和成功、祝福加成，心意不限量，購買將有機會獲得限量馬年紅包袋，送完為止。

AirPods Pro 3 功能亮點：

．全新設計，佩戴愈加穩固貼合＂AirPods Pro 3 從內到外新設計，透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，讓更多用戶獲得更舒適穩定的佩戴體驗。搭配五種不同尺寸的全新耳塞套，打造更個性化的貼合體驗。

．AirPods Pro 3 令人驚豔的音質表現：搭載全球領先的入耳式主動降噪功能（ANC），降噪效果較第一代 AirPods Pro 提升最高可達 4 倍。

．持久電池續航：開啟主動降噪時單次充電續航可達 8 小時，開啟通透模式時單次充電提供的聆聽時間更是最長可達 10 小時——這是 AirPods 系列推出以來最長的單次充電續航時間。現在用戶無需將耳機中途放回充電盒，即可滿足長途航班全程使用需求。

．「即時翻譯」首度登陸 AirPods：能在新年出國旅行、工作都能輕鬆跨越語言隔閡！

．健身體驗煥然一新：AirPods Pro 3 的心率監測功能可實時追蹤體能訓練期間的心率與卡路里消耗數據。

AirPods Pro 3 馬年特別款將於 1 月 6 日起透過 Apple 官網及 Apple 零售店正式發售。消費者在 Apple 官網及 Apple 零售店購買 AirPods Pro 3 馬年特別款的同時，將有機會獲得特別款紅包袋，數量有限，送完為止。