　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

記者蘇晟彥／綜合報導

每到了年末，蘋果慣例會推出AirPods系列年節特別款，今年以超強翻譯功能、降噪功能等受到熱烈歡迎AirPods Pro 3作為主角，推出「AirPods Pro 3 馬年特別款」，將以傳統紅纓作為設計靈感，寓意福氣、平安和成功、祝福加成，心意不限量，購買將有機會獲得限量馬年紅包袋，送完為止。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

AirPods Pro 3 功能亮點：
．全新設計，佩戴愈加穩固貼合＂AirPods Pro 3 從內到外新設計，透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，讓更多用戶獲得更舒適穩定的佩戴體驗。搭配五種不同尺寸的全新耳塞套，打造更個性化的貼合體驗。
．AirPods Pro 3 令人驚豔的音質表現：搭載全球領先的入耳式主動降噪功能（ANC），降噪效果較第一代 AirPods Pro 提升最高可達 4 倍。
．持久電池續航：開啟主動降噪時單次充電續航可達 8 小時，開啟通透模式時單次充電提供的聆聽時間更是最長可達 10 小時——這是 AirPods 系列推出以來最長的單次充電續航時間。現在用戶無需將耳機中途放回充電盒，即可滿足長途航班全程使用需求。
．「即時翻譯」首度登陸 AirPods：能在新年出國旅行、工作都能輕鬆跨越語言隔閡！
．健身體驗煥然一新：AirPods Pro 3 的心率監測功能可實時追蹤體能訓練期間的心率與卡路里消耗數據。

AirPods Pro 3 馬年特別款將於 1 月 6 日起透過 Apple 官網及 Apple 零售店正式發售。消費者在 Apple 官網及 Apple 零售店購買 AirPods Pro 3 馬年特別款的同時，將有機會獲得特別款紅包袋，數量有限，送完為止。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

CES2026／微星全新筆電陣容公開　Prestige商務筆電領銜1月下旬開賣

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

CES2026／微星全新筆電陣容公開　Prestige商務筆電領銜1月下旬開賣

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

3C家電熱門新聞

YTR狂接VPN業配點閱血崩

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

CES2026／微星全新筆電陣容公開

華碩被爆退出手機市場！官方：2026無新機種

蘋果2026年首波「過時產品」公佈

通訊行爆華碩全面退出手機市場

Google將永久停用暗網報告

陪伴一代人！HTC手機1經典App宣布停用

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 18傳將缺席2026

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

更多熱門

相關新聞

iPhone 18傳將缺席2026

iPhone 18傳將缺席2026

iPhone 可能不再「年年更新」。多方消息指出，蘋果計畫調整長年沿用的秋季發表節奏，2026 年將不推出標準版 iPhone 18，成為 iPhone 問世以來，首次跳過整個曆年未更新主力非 Pro 機型。

全球最賺錢公司排行　台積電擠進前10

全球最賺錢公司排行　台積電擠進前10

外媒：蘋果AI關鍵轉折在2026

外媒：蘋果AI關鍵轉折在2026

蘋果曾測試「亮色版AirPods」原型曝光

蘋果曾測試「亮色版AirPods」原型曝光

iPhone比國家警報更快響　更新功能保命

iPhone比國家警報更快響　更新功能保命

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面