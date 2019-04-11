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【解密迷信系列】軟禁18天「抽打虐死」高中兒！母入「日月明功教」：要他改邪歸正

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▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣人很常進廟拜拜求平安。（圖／記者李毓康攝）

記者黃心瑀、陳怡伶、林書荷、徐溱謐／專題採訪報導

台灣整體來說，在宗教信仰方面十分開放，也造就了社會上信仰、宗教的多元化，而民間信仰更是深入台灣人民的生活。這次《ETtoday東森新聞雲》有幸訪問到民俗專家謝沅瑾老師，來探討近來十分火紅的遊戲「還願」，以及台灣社會對於邪教、民間信仰的看法和真實案例。

▲▼謝沅瑾。（圖／記者黃心瑀攝）

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▲民俗專家謝沅瑾老師接受《ETtoday東森新聞雲》採訪。（圖／記者黃心瑀攝）

民間信仰在台灣的影響力

談到台灣民間信仰的影響力時，謝沅瑾提到，民間信仰應該是遍及台灣全民，甚至是已經深植在大家的生活當中，只有少數無神論者，才不受到這些信仰的約束；其實宗教原本就算是一種無形中的制約，也就是說很多人可能會被宗教的力量管束，而這些宗教規範帶給我們的影響很有可能就是像：做壞事會下地獄等觀念，這些因果論也讓很多擁有信仰的人，在做事的時候變得更加的小心和注意。

一般來說，每個行業都會有特定宗教信仰，比如說航海，因為是跟船有關的，所以大多數是信奉媽祖，一些以義氣為重的行業，例如黑道、警察等，就會是信仰關公；各行各業都會有不同的神明，不同的階層都會有不一樣宗教信仰。在清朝的時候有皇帝出家，歷朝歷代都有國師，不管是道教還是佛教，宗教信仰會遍及全民的原因，就是因為宗教是從上面階層影響下來，最後人民受影響所造成的結果。

在台灣，大部分的傳統宗教人員皆屬道教，另外就是以佛教為主，當然還有少數的天主教、基督教；但總體來說，不管是信仰、信奉哪個宗教，只要最終目的是勸人向善的都好。

▲▼小屋,邪教,陰暗。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲邪教場所示意圖。（圖／示意圖／取自Pixabay）

「邪教」已經超出正常宗教範圍

在「邪教」的認定方面，台灣的法律上沒有一個明確的定義，但在民間當中，一般來說就是通稱蠱惑人心、斂財、斂色，甚至創教目的是滿足自己私慾的教派為邪教。謝沅瑾提出一個例子，曾經有人自己想像是「天父之子」，除了耶穌基督以外，相信自己是唯一被降神的人，雖然聽起來很荒謬，而且已經超出正常宗教的範圍，但卻是貨真價實發生過的事情。

這種情形當然不會只出現在台灣，謝沅瑾援引一個韓國邪教的例子，這個教派的教主擁有無上的權利，可以任意跟自己喜歡的信徒、女生在一起，甚至是擁有指派其他人結婚的能力，還可以讓一對已婚夫妻分開，再行嫁給其他他所許配的人；像這種「邪教」的所作所為基本上來說，已經超出原本宗教應該對人心產生正面影響的範圍，進而帶給他人不幸和危害。

2013年轟動一時的「日月明功虐死案」

2013年所爆發的「日月明功虐死案」相信許多人都不陌生，當時就讀彰化縣鹿港高中的詹淳寓遭到媽媽黃芬雀懷疑吸毒，隨後被帶到邪教團體「日月明功」所在的「默園」，試圖求助宗教的力量讓孩子「改邪歸正」；沒想到詹淳寓卻在被帶往道場後遭到軟禁，期間不僅被繩子反綁，甚至還遭到竹子、籐條虐打折磨，三餐只有稀飯跟水能食用，18天後不幸身亡；而黃芬雀為了不讓教派的位置曝光，連同「日月明功」幹部把兒子載到台中就醫，謊稱是「吸毒過量」暴斃，但警方在家中卻找不到毒品，解剖後更證實小孩沒有吸毒，才進而將這起狠母虐死兒子的悲劇揭發。

▲▼（圖／東森新聞）

▲▼黃芬雀和詹淳寓。（上）／日月明功教主陳巧明。（下）（圖／東森新聞）

後悔認識黃芬雀，陳巧明：日月明功的成員都很善良。

儘管「日月明功虐死案」已經落下帷幕，主事者也遭到判刑，但不能置否的是，「邪教」的存在不僅僅影響了許多人的生活，更有可能會傷害到他人的生命，造成悲劇的發生；在現實生活中，這樣的悲劇或許還是繼續存在著，只是還沒有被揭發而已。

有能力的人忘記「自己也是人」，變成一件可怕的事

對此謝沅瑾說，當這些自稱是老師的人在幫大家解決事情時，最怕的是，原本擁有可以幫助別人的能力是一件好事，或許上天就是希望這些人可以用這種所謂的能力，來去幫助他人；而這些人在幫助的人數越來越多後，有些人會忘記自己本身也是一個「人」，往往他們會開始自我膨脹，最後的結果就是對信眾予取予求，這樣子的事情目前都有真實的案例，但最終的結果大多都是受到法律制裁。

「還願」中的「慈孤觀音」真的存在嗎？

在討論到最近極具話題性遊戲「還願」中的「慈孤觀音」時，許多人對於這尊邪神的存在與否抱持著懷疑的態度，謝沅瑾說，遊戲中只是把「紫姑」跟「慈孤」做一個諧音的連結，但在形象的連結上卻無法有任何聯繫；第一個，如果是用觀音的形象來塑造，那整體就是要符合觀音的形象，第二個則是跟漫畫創作的原理一樣，創作者會依照不一樣的需求來做塑型，今天遊戲公司的需求是一個邪神，所以加入了一些惡魔的元素，讓這尊神的頭上出現角，原本四臂觀音手上的法器是固定的，有可能就會留下一到兩個原有固定的法器，剩下的再做出改變；因為這純粹就是為了遊戲創作出來的一個形象，如果換了一名創作人，出來的形象就會不一樣。

▼《還願》中的慈孤觀音是一尊邪神。（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲▼《還願》封面藏第二結局！大魔王「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶。（圖／翻攝自遊戲畫面）

所以過度的去討論「慈孤觀音」是哪一個、什麼樣的神投射，不是很重要的一件事，重要的是要傳達的意義；遊戲的意義是希望大家盡量不要去走偏的方向，因為其實整個遊戲就是在說，人信了宗教走偏了之後，可能會帶來很多不好的一些影響，主要就是反映社會太迷信導致很多悲慘例子出現

▼遊戲《還願》中的場景。（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲▼《還願》封面藏第二結局！大魔王「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶。（圖／翻攝自遊戲畫面）

保持正面觀念，就不容易陷入迷信

謝沅瑾提到，人會迷信的原因有很多種，當宗教要吸引你的時候，很有可能就會利用負面能量進行洗腦，當你被洗腦到最後，還有可能會出現你願意讓你的另外一半跟別人在一起的情況；如果一個人一直保持著正面的觀念時，是絕對不會被洗腦的，但是當人的意念很薄弱，又不斷的被洗腦，就極有可能會走偏掉；越是心靈沒有寄託的人，越想要尋求所謂宗教的加持，那這個加持的能量往往就會出現一些兩極化的狀況，一個是正面的加持，一個是負面的加持。

當宗教如果給人的都是正面開導的方向，那受到開導的人很可能就會豁然開朗，變得越來越好；可是，往往某一些偏邪的宗教需要的是錢，那一定它要在願意信仰的人心裡頭有一定的地位，這些人才願意把賺的錢不斷地投給他，所以宗教就有可能利用「錢不是給我，是給神靈的，是奉獻給宗教的，奉獻的越多，將來在另外一個世界裏頭的位階就會越高」的想法洗腦這些人，很多人在經歷這樣的過程之後，最後甚至是奉獻出自己的生命。

民間習俗、宗教信仰充斥在我們的生活當中，無可避免也無法避免，但最重要的其實就是時時刻刻保持正面的思考、想法，不要過度陷入其中；信仰沒有不好，但是當走火入魔甚至是到了六親不認的地步，往往就難以挽回，甚至是造成悲劇。謝沅瑾在接受採訪時說道「不管是信仰、信奉那個宗教，只要最終目的是勸人向善的都好」，宗教對人應該也要產生正面的影響，這才是人們最初信仰的目的。

▼拜拜示意圖。（圖／記者李毓康攝）

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
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關鍵字：宗教,邪教,謝沅瑾,迷信,還願,日月明功虐死案

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