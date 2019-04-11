三星發表「翻轉鏡頭」新機　Galaxy A80帶來嶄新大螢幕體驗

▲三星Galaxy A80。（圖／翻攝三星官網）

科技中心／綜合報導

三星Galaxy A家族又增添新成員了！三星昨（10）日同步在曼谷、米蘭與聖保羅舉辦「A Galaxy Event」全球發表會，Galaxy A80也正式在發表會中亮相。

三星這次推出的Galaxy A80主打「專為直播時代中的活躍族群而打造」，近幾年隨著直播愈來愈普及，有愈來愈多人透過智慧型手機來即時與他人分享自己的生活，三星認為，我們正從「自拍時代」走向「直播時代」，而Galaxy A80具備三星首創的「翻轉鏡頭」及「智慧電池」，等於是助用戶一臂之力。

翻轉鏡頭

這次Galaxy A80的最大亮點莫過於「翻轉鏡頭」了，這是三星旗下首款搭載翻轉鏡頭的智慧型手機，前後鏡頭是使用同一鏡頭組，當用戶在相機應用程式選擇自拍模式時，搭載三個鏡頭的相機組將自動從機背彈出並翻轉，自拍照片的品質再也不需要擔心。

鏡頭規格方面，Galaxy A80所搭載的主鏡頭高達4,800萬像素，不管是在白天或是黑夜，都能拍出色彩鮮明的照片；3D景深鏡頭則搭載即時景深預覽功能，能藉由掃描物體而獲得測量值和景深；此外，還搭載了媲美「人眼視角」的超廣角鏡頭。

▼三星Galaxy A80的翻轉鏡頭。（圖／翻攝三星官網）

超大螢幕

這次Galaxy A80因為採用了「翻轉鏡頭」設計，因此能帶給用戶全新的大螢幕體驗。Galaxy A80搭載了6.7吋FHD + Super AMOLED顯示螢幕，能完美呈現細膩生動的內容，讓用戶完全沈浸在遊戲、影片、照片和故事當中，並搭載螢幕下指紋辨識裝置。而在搭配耳機或藍牙喇叭使用時，Galaxy A80所搭載的杜比環繞音效技術，將為用戶帶來一場360度環繞的聽覺盛宴。

亮眼外型

Galaxy A80的機身有著符合人體工學的弧度，能完美貼合手掌，帶來舒適的握感。在機身顏色方面，Galaxy A80共推出三款顏色，分別是天使金、幻影白和魅影黑，且機身顏色還會隨著不同角度的光線反射而有不同的色彩呈現。

更持久的使用體驗

Galaxy A80搭載3,700mAh電池並支援25W閃充技術，讓用戶能進行長時間操作也不怕沒電，此外，就算電池真的沒電，也能透過25W閃充技術來快速補充電量。Galaxy A80所配備的電池是一顆「智慧電池」，會學習用戶的日常作息和應用程式的使用模式，再對電池的續航表現去進行優化，藉此帶給用戶更好的使用體驗。

為生活帶來智慧體驗

Galaxy A80的Intelligent Performance Enhancer是搭載基於AI的性能優化軟體，能根據用戶的獨特使用模式，自動調整電池、CPU及RAM，在用戶需要的時間點，更淋漓盡致地發揮效用，並以更快的速度啟動應用程式。

本次Galaxy A80能讓用戶透過按鈕、或免持手機的便捷方式啟動Bixby，藉以連結所需的資訊，用戶亦能在行動中，輕鬆啟動其他功能，例如Bixby Vision、Bixby Home和Reminder，Galaxy A80也支援許多重要的Galaxy體驗，像是Samsung Health、Samsung Pay等。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真指出，「Galaxy A系列龐大的陣容，為消費者提供各種不同的機型選擇，讓人人能從中選擇最符合切身需求的裝置，盡情投入所熱愛的事物中。Galaxy A80專為想在直播時代中，淋漓盡致展現自我的數位原生代，精心打造一系列的絕佳功能。」