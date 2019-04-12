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一鑿一刻一劃當代結合傳統　花蓮4原住民族工藝師辦雕刻聯展

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▲花蓮在地知名的4位原住民族工藝師，舉辦「Mi to’to’ 刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」，邀你體驗原住民族工藝之美。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮在地知名的4位原住民族工藝師，舉辦「Mi to’to’ 刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」，邀你體驗原住民族工藝之美。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮在地知名的「了嘎．里外」、「馬浪．烏瓦日」（馬浪．阿雄）、胡銀祿以及鄭詠鐸4位原住民族工藝師，即日起在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行「Mi to’to’ 刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」透過作品傳達原住民藝術文化，並傳詠原住民族生活智慧的軌跡。展期至6月底止。

原住民族文創產業人才輩出，最年來花蓮許多年輕的原住民族工藝師回到原鄉部落與雕刻工藝師前輩們學習，將原住民族雕刻創作代代傳承，並注入生活元素，強化作品在市場的競爭力。有傳統雕刻工法、原住民族文化故事及木、石等自然媒材的創作，透過不同面向展出各種主題，在這些作品中可一窺原住民族於文化儀式與實用生活的融合，展現出原住民傳統智慧、知識的結晶及生命的堅韌。

「Mi to’to’ 刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」，意為阿美族語雕刻之意，模擬在雕刻刀與鐵鎚敲擊原料素材時的聲音，傳神的傳達著每一鑿、每一刻、每一劃的堅定與自信。所展出的作品素材從木質、大理石到海洋廢棄物，當代工藝與傳統技藝的結合，從裝飾品到實用家具，讓更多人可以從作品中細細品味原住民族的生活文化。

花蓮縣台灣原住民族文化館大廳及南廊道展出四位老師的作品及第一、二屆全濁原住民木雕競賽得獎作品，展出期間自即日起至6月30日止，展覽時間為每周二至周日上午八點三十分至下午五點。歡迎大家一同體驗原住民技藝之美。

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關鍵字：一鑿,一刻,一劃,生活,文化,原住民,工藝師,聯展,雕刻,當代,傳統

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