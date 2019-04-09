iOS用戶限定　LINE「長截圖」功能正式啟用

▲LINE正式啟用「聊天畫面截圖」功能。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

截圖LINE對話過去只能依靠手機本身功能，但其實LINE去年就開放iOS用戶搶先試用「長截圖」功能，並在這次LINE iOS 9.5.0更新中，正式啟用最讓用戶期待的新功能「聊天畫面截圖」，只是目前僅限iOS用戶使用，Android用戶可能還要再等等。

LINE在台灣每月活躍用戶超過2100萬人，為了優化使用功能，就會把部分功能放進「LINE Labs」實驗室，讓用戶搶先體驗，繼「指定回覆」、「公告置頂」、「訊息收回」功能之後，LINE在2018年再加入「聊天畫面截圖」功能，並成為用戶討論聲量最高的新功能。

▲LINE「長截圖」功能正式啟用。（圖／LINE提供）

螢幕截圖LINE對話真的使用頻繁，因此LINE終於在這次LINE iOS 9.5.0更新中，把「聊天畫面截圖」晉升為正式功能，不僅可以一次就擷取很長的對話內容，還新增可以用筆刷塗鴉、畫框框、部分打馬賽克來編輯截圖，做到對話「匿名處理」的效果。

操作方式很簡單，首先用戶只要更新到LINE iOS 9.5.0以上，這個功能就會「自動」出現在聊天室，然後長按聊天室的某一則訊息，並在跳出選單中，點選「截圖」，直接選取所有想要截圖的部分，最後再直接傳送到其它聊天室給朋友，或是直接儲存。

LINE「長截圖」步驟如下：

❶ 更新：iOS用戶要先更新到LINE 9.5.0(含)以上。

❷ 長按：在聊天室中長按其中一則訊息，就會跳出選單，按下「截圖」。

❸ 點選：輕點選取所有想要截圖的訊息。

❹ 編輯：可以編輯的項目包括匿名、筆刷塗鴉、畫框框、部分打馬賽克。

❺ 儲存或傳送：可選擇先儲存在手機相簿、或直接傳送到聊天室給朋友。