喝醉強拉10年好友進廁所性侵　水電工反遭一口咬爆舌頭噴血

▲女子買啤酒答謝塔納迪，兩人還邊喝邊聊天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

泰國沙沒巴干府（Samut Prakan）42歲的水電工塔納迪聽聞前同事要把房子賣掉，於是答應前往幫忙整理，沒想到喝完啤酒後「一時性起」，想將人強拉進廁所裡性侵，結果反而遭咬爆舌頭，滿嘴鮮血被見義勇為的鄰居們制伏。

綜合泰國媒體報導，40歲的受害女子因為要搬到其他地區居住，於是打算將原本的住宅賣掉，她知道前同事塔納迪在裝修方面很有一套，這才主動開口請對方來家裡幫忙整理，把一些舊的東西清理乾淨。

▲塔納迪酒後臨時起意，試圖將多年好友拉進廁所性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

由於女子與塔納迪相識至少10年，工作結束後她大方買了3瓶啤酒請對方喝，兩人還邊喝邊聊。就在這個時候，塔納迪酒後突然起了色心，上前緊緊抱住女子，並試圖將人拉進廁所性侵。

女子嚇了一大跳同時死命掙扎，並趁著塔納迪強吻時一口咬爆舌頭，這才有機會逃到戶外求救。塔納迪受傷後知道事情鬧大了，也不管自己滿嘴鮮血，跳上機車就準備逃離現場，幸好女子的鄰居聽到求救聲衝出來幫忙，隨即將他制伏並扭送警局。

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