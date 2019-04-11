粗心爸接電話鎖車門！4歲女遭遺忘後座「窒息斃命」…他卻怪幼稚園沒提醒

▲粗心爸反鎖車門，忘記女兒還在後座，導致憾事發生。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名粗心爸爸近日上午載4歲女兒去幼稚園上課時，因為手機響了便下車接電話，並順手反鎖車門，不料他之後還玩了一下手機和微信，忘記孩子還在車內就離去，導致女兒窒息身亡。爸爸事後怪幼稚園，「為什麼當天班上少了一個人卻沒有老師提醒？」園方對此並未出面回應，只說願意賠償3.2萬人民幣（約新台幣15萬元）。

綜合陸媒報導，此事發生在湖南省益陽市，女童爸爸說，8日早上8點左右，他駕車載著孩子從家裡出發；8點46分時，他接了個電話，還玩了下手機，就忘記孩子在車上沒有下去，「之後繼續將車開走，直接下車鎖上車門離開。」

媽媽則表示，當天下午5點時，她到幼稚園接小孩，發現孩子不在裡面，後來才和丈夫在後座找到已經窒息身亡的女兒。女童父母質疑，幼稚園開始上課的時間為早上9點，為什麼老師一直沒有察覺女兒沒有上學，也沒有及時向家長確認學童去向，「而且一個班級內有3位老師看顧10多名學童」，怎麼可能少了一個人都不知道。

▼女童不幸斃命。（圖／翻攝自微博）

幼稚園至今仍未針對此事出面回應。當地教育局表示，目前家長及幼稚園已經達成和解，園方願意賠償3.2萬元人民幣（約新台幣15萬元），教育局也會在全區範圍內幼兒園展開安全督導，避免相同事情再發生。

網友看完表示，「奇怪了，女童父親的責任難道不追究了？」、「幼稚園雖然有責任，但家長人品更有問題」、「是不是謀殺啊？送孩子去幼稚園，孩子有沒有下車進去裡面，自己會不清楚？」、「覺得幼稚園賠錢賠的很荒唐」、「爸爸不要推卸責任了！」、「家長應該判刑」。

▼事發幼稚園。（圖／翻攝自微博）