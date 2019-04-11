　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

粗心爸接電話鎖車門！4歲女遭遺忘後座「窒息斃命」…他卻怪幼稚園沒提醒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼爸反鎖車門！女兒遭遺忘後座「窒息斃命」。（圖／翻攝自微博）

▲粗心爸反鎖車門，忘記女兒還在後座，導致憾事發生。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名粗心爸爸近日上午載4歲女兒去幼稚園上課時，因為手機響了便下車接電話，並順手反鎖車門，不料他之後還玩了一下手機和微信，忘記孩子還在車內就離去，導致女兒窒息身亡。爸爸事後怪幼稚園，「為什麼當天班上少了一個人卻沒有老師提醒？」園方對此並未出面回應，只說願意賠償3.2萬人民幣（約新台幣15萬元）。

綜合陸媒報導，此事發生在湖南省益陽市，女童爸爸說，8日早上8點左右，他駕車載著孩子從家裡出發；8點46分時，他接了個電話，還玩了下手機，就忘記孩子在車上沒有下去，「之後繼續將車開走，直接下車鎖上車門離開。」

媽媽則表示，當天下午5點時，她到幼稚園接小孩，發現孩子不在裡面，後來才和丈夫在後座找到已經窒息身亡的女兒。女童父母質疑，幼稚園開始上課的時間為早上9點，為什麼老師一直沒有察覺女兒沒有上學，也沒有及時向家長確認學童去向，「而且一個班級內有3位老師看顧10多名學童」，怎麼可能少了一個人都不知道。

▼女童不幸斃命。（圖／翻攝自微博）

▲▼爸反鎖車門！女兒遭遺忘後座「窒息斃命」。（圖／翻攝自微博）

幼稚園至今仍未針對此事出面回應。當地教育局表示，目前家長及幼稚園已經達成和解，園方願意賠償3.2萬元人民幣（約新台幣15萬元），教育局也會在全區範圍內幼兒園展開安全督導，避免相同事情再發生。

網友看完表示，「奇怪了，女童父親的責任難道不追究了？」、「幼稚園雖然有責任，但家長人品更有問題」、「是不是謀殺啊？送孩子去幼稚園，孩子有沒有下車進去裡面，自己會不清楚？」、「覺得幼稚園賠錢賠的很荒唐」、「爸爸不要推卸責任了！」、「家長應該判刑」。

▼事發幼稚園。（圖／翻攝自微博）

▲▼爸反鎖車門！女兒遭遺忘後座「窒息斃命」。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
快訊／許瑋甯手寫信再道歉！「世界只有一個中國」
母信教主「軟禁虐死」高中兒　命理教父揭發宗教誘惑手段
快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！崔鍾訓、Roy Kim收藏7部
床上「刺激PLAY」寢具沾血跟屎　索賠被冷回：其他飯店沒叫我

關鍵字：幼稚園,窒息,反鎖,粗心,女兒,女童

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲火辣陸籍正妹想減肥！直接簽下去「加入美軍」　網狂轟：叛國

小雲寶寶露胸道歉！泳衣「雪白8字型擠炸」嬌喊：發熱暈暈　誠意被網讚爆

女同學露背「大秀紫色蕾絲綁繩」　正面照曝光！是白皙電眼妹

影／約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

影／清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」：看見生命珍貴　網全傻了

影／清明回鄉祭拜！他一點火…「3個山頭＋墳墓」全燒成灰　網嚇：很有種

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

影／電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪啪」邪笑：找死　網跪求滅14口直播

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞全扔地：過來撿　他忍淚照做…網掀論戰

影／4歲弟噎到「手指猛摳」掙扎　老師滑手機0反應…結局慘死全班面前

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

3月CPI與PPI同時回升　國家統計局：皆創下今年新高

犧牲自己全力「拱韓」　中評社：吳敦義此舉，歷史當記上一筆！

影／找回丟失包包「裡面竟多9000元」...她秒爆哭　背後原因超暖！

粗心爸接電話鎖車門！4歲女遭遺忘後座「窒息斃命」…他卻怪幼稚園沒提醒

江蘇化工產業拚瘦身「砍4000家公司」　2022年最多剩16％

追求刺激！準新郎穿「日本軍服」迎親...洞房夜就被抓

苦勸嫩妹別在公廁洗狗　盡責清潔婦慘遭痛打「斷6根肋骨」

環球時報：「與台灣關係法」是用來干涉中國內政的一部惡法

25歲火辣陸籍正妹想減肥！直接簽下去「加入美軍」　網狂轟：叛國

媽媽衣架猛抽！童模妹妹深夜10點「累慘被打」...一天要拍100套

3原因　百坪豪宅預售首次缺席北市

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回故鄉？

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中職／桃猿打造女兒國　粉紅人妻CPU周六來開球

「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

大陸熱門新聞

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開..

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

火辣陸籍正妹「加入美軍」　網狂..

千人排IKEA　Off-Whi..

小屁孩扳開電梯門！秒墜落地下2..

床的世界、和成研發長照產品登陸

「妳嫁不出去」大媽地鐵狂戰妙齡..

他發現漢代陵墓後20年「邊住邊..

炫富網站花8元「鈔票疊成山+美..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆能致..

電梯修一半！維修工突「懸空夾死..

2歲童變黑人　骨髓移植嚴重排斥

更多熱門

相關新聞

1歲女童遭虐殺案法院開庭 3名被告否認殺人

發生在2019年1月間台南市北區1歲薛姓女童死亡案，檢方認女童生母及薛、何夫妻與李姓男子等4人，涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌將何等3人提起公訴，具體求處無期徒刑，台南地院4月11日上午首度開庭，3名被告均否認有殺人犯行，李姓生父請求法院查明真相依法量刑。

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

怕忍不住侵犯小女生　戀童狼判刑理由

水上樂園內猥褻女童　戀童狼判刑3年10月

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面