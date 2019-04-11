台南1歲女童虐殺案法院開庭　3名被告都否認殺人

▲女童李姓生父等人到台南地院旁聽，希望法官判被告應有刑度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發生在2019年1月間台南市北區1歲薛姓女童死亡案，檢方認女童生母及薛、何夫妻與李姓男子等4人，涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌將何等3人提起公訴，具體求處無期徒刑，台南地院4月11日上午首度開庭，3名被告均否認有殺人犯行，李姓生父請求法院查明真相依法量刑。

台南市警五分局開元派出所於2019年1月15日晚間獲報，在北區開元路發生1歲多之薛姓女童（原本從父姓，後改從母姓）疑似遭毆打致死，經警前往女童就診之郭綜合醫院調查，發現女童已死亡且身上有多處外傷，報請葉清財檢察官相驗後，隨即會同法醫解剖，初步判定女童軀幹、四肢有多處疑似掐捏、持條狀物毆打之新舊傷痕，且頭部有顱內出血之情形，疑似遭人為所造成。

葉清財檢察官1月16日訊問女童之生母薛女、生母之表姐薛女、表姐夫何男及借住同址之李姓男子後，認李、薛、何3嫌均涉殺人、對未滿16歲之人施以凌虐妨害其身心發育等罪嫌疑重大，且所犯之殺人罪為最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡、滅證、串供之虞，向台南地院聲請羈押禁見。另生母薛女因未滿18歲，由警方移送少年法庭處理。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶指出，李、何、薛、女童生母等4人及未滿1歲半的薛姓女童同住，女童需求和情緒幾乎不能以言語表達，僅靠哭鬧本能反應，致李嫌等4人逐漸失去耐性，自2018年11月間起，為了制止女童哭鬧，以徒手或使用各種器物毆打身體，及夜間阻止入睡並停止夜間餵食等方式凌虐，且不曾因女童哭鬧、體傷，將女童送醫治療。2019年1月15日凌晨2、3時，不顧女童全身瘀血、反應微弱，4人依然毆打女童阻止其入睡至凌晨5、6時；15日下午，已見女童體溫下降、眼睛翻吊、且生命跡象微弱，仍堅不送醫救治，女童約於同日晚間7時死亡。

偵訊中被告3人皆坦承與女童生母共同傷害女童，然均否認有殺人故意。經依被告3人與女童生母供述、女童病歷、解剖鑑定報告及其他卷附事證，女童因遭受凌虐，身體嚴重受傷，造成大面積新舊傷痕與瘀血瘀青併陳，腦部蜘蛛膜下出血，被告3人與甲女對於凌虐女童可能致死，顯不違反其本意，因認其等有殺人故意明甚。

檢察官認為兒童因身心尚未成熟，需獲得特別的保護、照顧及疼愛，且應在幸福、關愛和平安無虞的家庭環境中成長，以健全人格身心發展。然被告3人卻未完盡同居家庭成員的責任，妥善照顧女童，反而對女童施以長期凌虐，更導致女童死亡，惡性深重，請求法院從重量處無期徒刑。

本案移審台南地院後，台南地庭4月11日上午9時30分召開首次程序庭，由張郁昇法官確認對造雙方對起訴罪嫌、犯罪事實、相關證據及傳喚證人等之意見。檢察官對被告故意對兒童犯罪，違法兒童權利保障法等，要求對3名被告審酌2次加重其刑，並要求刑庭量處3人無期徒刑。

3名涉案人雖承認起訴書中之客觀事實，惟均對檢方殺人罪之指控均予以否認，李、何嫌對凌虐傷害承認，薛女否認。3人辯稱無犯罪故意，薛女指出她有買粥給死者吃，否認殺人情事。其中李姓男子對起訴書中檢方指控之犯罪事實認為有多處爭議，例如未以愛的小手重擊死者胸、背等，法官要求其律師在一周內具狀提出爭議部分以利審查。

薛女則由律師以曾在台南市立醫院身心科就診為由，向刑庭要求精神鑑定。何嫌律師則認為檢方係以法醫師之相驗報告，認為被害有殺人之故意，惟被告非有醫療專業，實難辨識死者是因太累而昏睡，還是其他原因，認為不應認定有殺人故意。對此法官要求補充理由書。

何嫌的律師要求將被告3人及死者生母手機送調查局恢復被死者生母刪除之LINE對話等資料及臉書相關資料，勘驗薛女用手機拍攝死者生母毆打女童影片等等，法官則稱警方目前正在恢復相關資料中，另會向臉書調閱資料。最後法官諭知下次4月25日上午開庭。

女童生父李男也到場旁聽，李男認為女童部被打腦部大量瘀血，不是被告打的是誰，他認為係李嫌主導犯行，非女童生母所為，女童生母會打女童是被其他人逼迫的，他希望法官決定被告應有刑度。

據了解，女童生母因未成年，涉案經送台南地院少年法庭，目前收容在少年觀護所。