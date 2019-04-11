掰「修復關係」男硬上前女友　二審判刑3年2月

▲新北市男子性侵前女友辯稱修復關係，二審判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蕭姓男子於前女友小A（化名）分手後仍同居，他2017年國慶日上午7點多摸進小A臥室，要求小A復合，並強行擁抱、親吻小A。小A雖尖叫、哭泣拒絕，但仍遭蕭男手指性侵得逞。蕭男被捕後，辯稱這是為了「修復關係」而硬上小A，高等法院不採信，二審將他判刑3年2月。可上訴。

判決指出，蕭男與小A交往期間，多次分分合合。而本案發生於2017年國慶日，蕭男當時已與小A分手，但兩人仍同居於新北市新店區檳榔路上的租屋處。蕭男一早就摸進小A房間，要求復合，接著開始不安分，強行摟抱、親吻小A。雖然小A以哭泣、喊叫、掙扎等方式，明確表達拒絕，但蕭男仍強行褪去小A的背心、短褲、内褲，並以手指性侵得逞。

小A不滿被侵犯，隨即報警處理，警方趕到現場後，製作筆錄，將蕭男移送檢方偵辦。檢方偵訊後，認定蕭男犯家暴強制性交罪，提起公訴。一審法院將蕭男判刑3年2月。

案經上訴，高等法院二審審理時，蕭男否認犯罪，辯稱他與小A間多次分合，每次都是在爭吵之際，利用擁抱、親吻小A並發生關係的方式，挽回小A。所以這次他也使用相同的手段，以「修復關係」之方式對待小A，主觀上並未違反小A的意願而性交。

但高院合議庭認為，就算雙方是交往中的男女朋友甚至夫妻，都必須經過對方同意才能發生關係。而就算蕭男先前與小A爭吵時，曾以這個方式有效安撫，不代表以後也可以隨意硬上，審酌小A堅持不原諒蕭男，高院駁回上訴，仍判蕭男3年2月有期徒刑。可上訴。

