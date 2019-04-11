女房務控上司性侵：7次都在客房　結局大逆轉「情侶省房錢」

▲阿美指控，客房主任都是趁她做客房清潔時，將她推到床上，強制性交共計7 次。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女房務員阿美(化名)指控房務部主任陳男對她性侵，其中有7次還是在上班時間於客房發生。檢方偵查卻發現2人曾為男女朋友，女方卻事隔10個月才報警提告，由於並無其他積極證據能證明陳男對阿美性侵，依法不起訴處分。

檢警調查，2016年11月某日女房務員下班後與陳男相約在租屋處聊天，陳男對她深情擁吻，不過，因為陳男當時仍有未婚妻，阿美向他表示「這樣做不好」，予以拒絕，陳男卻告訴阿美，自己對阿美是認真的，想和她交往，接著就脫去她的衣服與她發生性行為，當晚強留阿美過夜。

隔日，陳男載阿美去上班，陳男又趁阿美在做客房清潔時，跑去向她解釋，因為真的很喜歡她，昨晚才會情不自禁，接著陳男竟將房門關起來，將阿美推到床上，再次與阿美發生性行為。阿美指控，陳男都是趁她做客房清潔時，將她推到床上，強制性交共計7 次。

陳男否認犯行，稱2人是男女朋友，約她到租屋處住，但沒有用強暴的方式對她，隔日更沒有與她在飯店客房內嘿咻，不過，之後的幾次的確是在飯店房間，都是兩情相悅，並無強暴脅迫的方式。

檢方調詢飯店人員查證，有同事證稱，2017年3、4月間，阿美曾說房務部主任陳男其實是她男友，大家才知道他們有在交往，阿美也曾在與同事聊天時提到，和陳男在飯店內炒飯過。

檢方發現，阿美指控遭陳男性侵期間，2人仍持續交往，阿美還為陳男購買午餐，7次在飯店內被性侵竟是聽從陳男指示將房門反鎖，事後與同事談論雙方交往並在飯店房間內發生性行為，與性侵害被害人的反應有極大不同。且以阿美指控性侵的時間，卻是時隔10個月才報警，第一時間也未報警或驗傷，並無相關證據能證明阿美指控是否為真，因此檢方對陳男做出不起訴處分。

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