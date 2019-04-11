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兩岸美食文化論壇花蓮揭序幕　廚藝大賽受矚目將全程直播

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▲開幕式中在花蓮縣長徐榛蔚（後左）和論壇主席梁幼祥（後右）見證下，花蓮養殖「貴妃魚」的立川漁場總經理蔡志強（前右2）與大陸四川洪雅縣食品公司董事長趙耀軍（前左2）等簽署合作意向書。（圖／記者王兆麟攝，下同）

開幕式中在花蓮縣長徐榛蔚（後左）和論壇主席梁幼祥（後右）見證下，花蓮養殖「貴妃魚」的立川漁場總經理蔡志強（前右2）與大陸四川洪雅縣食品公司董事長趙耀軍（前左2）等簽署合作意向書。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第九屆兩岸美食文化論壇4月10日在花蓮揭開序幕，邀請美國、成都、甘肅、武漢、天津、合肥、台北、台南等城市的餐飲名人在大會上發表演講之外，同時以「未來中餐的包容、跨界時代的合作」為主題進行交流與探討，開幕式現場由花蓮縣徐榛蔚縣長頒發頒發兩岸十大餐飲名師與兩岸十大伴手禮年度金獎，論壇晚宴也將頒發兩岸十大名店、十大名菜、十大名師等獎項。

2018年4月，當時的花蓮縣長傅崐萁特別委派了一個原住民隊伍及農業處同仁，前往大陸安徽省合肥市，參加第八屆海峽兩岸美食文化高峰論壇，將台灣花蓮的美食及文化展現在合肥都市圈七個城市將近三千萬人面前，加上大陸央視的新聞報導，「花蓮」在大陸引起了熱烈的迴響！因此，活動主辦方「中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會」決定、2019年第九屆兩岸美食文化論壇的地主城市、就選在花蓮。

今年獲選的兩岸餐飲金獎，共遴選出包含名店、名菜、知名餐飲連鎖品牌、年度伴手禮、餐飲名師及名廚、餐飲食品供應商品牌等120項金獎，今年獲選的花蓮業者共有15個獎項得到評審團的青睞，同時共同參與美食論壇活動，也足見台灣後山餐飲食品業者的實力。

▲開幕式中在花蓮縣長徐榛蔚（後左）和論壇主席梁幼祥（後右）見證下，花蓮養殖「貴妃魚」的立川漁場總經理蔡志強（前右2）與大陸四川洪雅縣食品公司董事長趙耀軍（前左2）等簽署合作意向書。（圖／記者王兆麟攝，下同）

主辦單位於花蓮福容飯店的1樓、以「美之食、石之器」為主題，用花蓮的玉石，結合入選的兩岸十大名菜及花蓮農產品共同展示。


「第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇」邀請美國、成都、甘肅、武漢、天津、合肥、台北、台南等城市的餐飲名人蒞臨花蓮、在大會上針對餐飲市場大數據分析、以茶入菜、餐飲行銷策略、以及米其林之路等議題進行演講，與會嘉賓有來自兩岸超過二十個城市的餐飲食品經營者及高階經理人超過100家知名企業。

本屆論壇同時舉辦「首屆環太平洋國際廚藝大賽」，在太平洋邊的花蓮、指定使用花蓮貴妃魚入菜，考驗來自台灣及兩岸各城市的廚藝高手共200人，已於4月9日進行預賽， 在70分鐘內做出2道菜給評審團試吃。經過四個場次不停歇的比賽，評審團評選出四組進入總決賽選手分別是來自宜蘭礁溪寒沐酒店Commis.1的游彥哲、銘師傅餐廳的許世炫、石門水庫福華渡假飯店的黎子誠、以及來自四川成都的周子铃。

▲開幕式中在花蓮縣長徐榛蔚（後左）和論壇主席梁幼祥（後右）見證下，花蓮養殖「貴妃魚」的立川漁場總經理蔡志強（前右2）與大陸四川洪雅縣食品公司董事長趙耀軍（前左2）等簽署合作意向書。（圖／記者王兆麟攝，下同）

論壇主席梁幼祥致詞。

環太平洋國際廚藝大賽總決賽將以神秘黑箱食材考驗決賽選手，在賽前才公佈比賽主要食材及配料，選手將立即交出手機及身上電子用品、用30分鐘的時間寫三道菜的食譜(前菜、主菜、湯或甜品)，交出給評審後，立即進入廚房用120分鐘備製，預計下午3:30由評審試吃、並且公開講評、公佈名次。

比賽過程將於花蓮福容大飯店1樓大廳全程實況播出，讓民眾一同感受首次在花蓮舉辦國際廚藝大賽的精彩刺激！賽事爾後每年舉辦一次。

海峽兩岸美食高峰論壇是近十年由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會會長、亦是兩岸知名美食評論家梁幼祥與北京市、成都市、大連、杭州、上海、廣州、南寧等餐飲協會合作，舉辦兩岸餐飲業界交流規模最大、規格最高的活動。2011年在北京成功舉辦第一屆活動、至今年已是第九屆了。

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關鍵字：兩岸美食文化論壇,廚藝大賽,貴妃魚,梁幼祥

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