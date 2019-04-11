台中辦「支持和平統一」遊行　網爆「警車開道」惹議

▲▼遊行文宣寫明合法申請，警車開道，但遭台中市府及警察局否認。（圖／翻攝PTT）

記者李忠憲／台中報導

中國和平統一促進會（台灣）4月13日在台中舉行首屆「和平統一融合發展論壇」車隊遊行，並宣稱已合法申請，民眾及民代質疑將由「警車開道」，已違反《人民團體法》相關規定。台中市新聞局長吳皇昇11日表示，市府僅會進行必要交維，警車開道屬謠言；該遊行申請未違反「不得主張共產主義或分裂國土」規定，市府尊重言論自由，特此澄清。

PTT有網友爆卦稱，由中國和平統一促進會主辦、中國台灣紅黨、中華和平發展促進會、台中市兩岸經貿協會協辦的2019首屆「和平統一融合發展論壇」，將在4月13日下午1點在台中市舉行，同時也舉行「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行。

該集會遊行的文宣內容顯示，遊行全長37公里，集合地點在台中港旅客服務中心，遊行車隊將從台灣大道時段至台中火車站，再轉回到東海大學。全程由「警車開道」，並已合法申請。論壇主題為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，並邀請旅美社會學家李毅教授主講。文章一出，立刻引起許多網友議論。

台中市新聞局長吳皇昇表示，經跟警局瞭解過程，警車開道屬烏龍謠言。原則上該遊行申請內容並未違反規定，沒有違反《人民團體法》第4條「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法。

吳皇昇表示，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。市府尊重言論自由和集會遊行自由，每次人民合法申請集會遊行，只會協助進行必要交維措施，不會有警車開道的情事發生。市府嚴正澄清，也呼籲勿以訛傳訛，而根據相關法律規定，散佈謠言、捏造故事者會有一定法律責任，市府也請有心人士停止該行為。

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