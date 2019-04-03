嗆韓被罵綠蛆沒在怕！常美冰店參戰「拒一國兩制」遊行　送300支冰棒

地方中心／高雄報導

高雄旗山老字號常美冰店日前因為在臉書粉專上，公開切割高雄市長韓國瑜，引發不少韓粉揚言抵制，甚至還被罵「綠蛆」；不過事件爆發後，生意不減反增，每天都有大批人潮湧入。另外在7日「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的高雄遊行，冰店確定參戰，並且送出300支冰棒，以行動力挺台灣主權。

▲常美冰店決定參加高雄遊行 。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟、台灣公民陣線）



常美冰店透過「台灣公民陣線」臉書表示，身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當大陸人，以後也不想當大陸人。有個跑去大陸晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉。而遊行當天，冰店也會推出快閃冰櫃，下午2點開始免費贈送戰鬥冰棒，高雄朋友不用衝旗山，來遊行就有。

回顧常美冰店日前在臉書的貼文，「希望遊客不要一直拿韓總的美食地圖去詢問，生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個。」此舉引發網友熱議，不少韓粉紛紛表示抵制，但也有不少網友大力支持，讓冰店生意變得比平常更好，導致全店公休一日備料調養身體。

對於熱情民眾的支持，常美冰店表示，這幾天湧入了很多留言，支持加油也好，謾罵幹譙也好，很抱歉沒有時間一一認真回覆按讚，但真心覺得無敵欣慰，正因為身處在言論自由的台灣，不會因為有人罵市長罵總統然後整間店消失不見。

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