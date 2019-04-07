高雄拒一國兩制遊行　韓國瑜本尊不在市府「山寨版」踢館

▲高雄市長韓國瑜不在市府，山寨版韓國瑜來踢館 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

台灣公民陣線在高雄市舉行「拒絕一國兩制」遊行，遊行終點是在高雄市政府四維中心，雖然高雄市長韓國瑜前往台中參加大甲媽祖遶境活動，不過遊行現場卻有一名「山寨韓國瑜」也是相當吸睛，穿梭全場，讓人不注意到都不行，也有不少參加遊行活動的民眾紛紛找他拍照，話題性十足。

遊行活動現場就看到一名男子，戴起了禿頭裝，還刻意穿上藍色襯衫，而且袖口還挽到大約手臂的位置，一看就知道他在模仿韓國瑜，這名男子是來參加「拒絕一國兩制」遊行的民眾，只見到他不停在活動現場穿梭，來到高雄市政府四維中心後，他站在市府大門前舉手握拳彎腰，一副就是韓國瑜的模樣，吸引了不少參與活動的民眾搶著跟他合照。

▲高雄市長韓國瑜不在市府，山寨版韓國瑜來踢館 。（圖／記者賴君欣攝）

就在記者想要採訪這名山寨版韓國瑜時，他還刻意看了記者的麥克風牌，確定是《ETtoday新聞雲》記者後才開口說話，這名男子姓鄭，今年二十多歲，平時從事工業，他表示「高雄市民89萬選擇韓國瑜，現在自己站出來，讓大家看一下你們的選擇」，對於打扮成韓國瑜模樣讓他在這場遊行當中成了焦點，他笑了幾聲沒有多回應。

▲高雄市長韓國瑜不在市府，山寨版韓國瑜來踢館 。（圖／記者賴君欣攝）