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變天了！周四北部高溫降10℃　最新預報「各地降雨時間點」出爐

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周四起，北部轉雨，高溫降幅達8~10度之多。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

變天了！氣象局指出，在東北季風影響下，周四白天北台灣高溫跟今天相比，大降約8~10度；午後起，華南雲雨區水氣移入，北台灣將有明顯雨勢，中部、東半部地區以及南部山區則有局部短暫陣雨。周日至下周二雨區更加擴大，全台都轉為潮濕不穩定天氣，各地都有機會下雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲周三台北高溫熱飆34.3度，但周四起高溫僅剩25度，北部白天氣溫降幅達8~10度。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員林定宜指出，今日台北高溫上看34.3度，創今年以來台北站最高溫紀錄，但周四開始，受到東北季風增強影響，北部高溫降幅達8~10度，大台北、宜蘭地區高溫剩25度，其他地區降溫尚不明顯，中南部白天氣溫還是可以到31、32度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四北部變天轉雨，其中以北部雨勢最為明顯，中部、東半部以及南部山區則有局部短暫降雨。（圖／中央氣象局）

周四下午起，華南雲雨區水氣移入，北部將有明顯雨勢，中部、東半部以及南部山區也會有局部短暫陣雨；周五則是東北季風比較強的一天，北部東北部整天濕涼，高溫剩20、21度，低溫約18、19度，其他地方早晚也有涼意，低溫約20、21度，高溫仍有26至30度。降雨熱區仍維持以中部以北、東半部地區為主。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局指出，周日雨區擴大，連南部都有機會下雨。（圖／記者林敬旻攝）

周六東北季風稍減弱，氣溫會略回升，但華南雲雨區持續影響，水氣都比較多；不過，周日受到另一波東北季風增強以及華南雲雨區水氣移入，雨區比之前更加擴大，全台連南部地區都有機會下雨，天氣持續不穩定。

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變天了！周四北部高溫跌10度　最新「各地降雨時間點」出爐

關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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