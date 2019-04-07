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異物卡喉痛苦狂挖！4歲童「撞牆倒地3次」全班前慘死…老師旁邊滑手機

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▲▼異物卡喉痛苦狂挖！4歲童「撞牆倒地3次」全班前慘死…老師旁邊滑手機。（圖／翻攝網路）

▲4歲男童吞下異物後，瘋狂求救卻沒人幫忙。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

湖南省瀏陽市香蓮樹幼兒園一名4歲孩童因吞食異物噎到，不斷在教室內走動求救、大哭，還倒地3次，但老師卻在孩子求救的3分多鐘持續玩手機沒有注意。最後，該名男童也因搶救太晚，送醫不治身亡。

綜合陸媒報導，該名男童3越29日上午9時許，疑似在吃東西時吞下異物、卡住了喉嚨；男童滿臉痛苦、在教室內不斷跑跳，也因喉嚨被卡住無法出聲求助，更是努力用手想將異物摳出，卻都沒有結果，僅吐出一小塊。

▲▼異物卡喉痛苦狂挖！4歲童「撞牆倒地3次」全班前慘死…老師旁邊滑手機。（圖／翻攝網路）

▲▼男童求救3分鐘倒地後，老師才發現狀況。（圖／翻攝網路）

▲▼異物卡喉痛苦狂挖！4歲童「撞牆倒地3次」全班前慘死…老師旁邊滑手機。（圖／翻攝網路）

男童倒地3次，除了撞歪了教室內放水壺的桌子，還直接撞在牆上倒地，並在地上痛苦翻滾，引起旁邊小朋友的關注，但他們認為男童只是在玩，便沒有告訴老師。直到男童倒地3分鐘後，老師才上前查看，但為時已晚，男童送醫後搶救無效身亡。

對此，男童家長非常氣憤，認為孩子出事時老師一直在玩手機，完全沒有注意當下情況，才會導致3分鐘的黃金搶救時間沒有人上前幫忙，「你說這老師還是人嗎？」。

「已經處理好了」，幼兒園回應，已跟男童的家屬完成協商，也將當時任職的老師停職，園方也暫時停課整頓課程、職員訓練等。

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關鍵字：湖南,4歲童,異物,滑手機,幼兒園,老師

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