花蓮市就讀幼兒園補助將落幕 　申請最後期限至4月15日止

▲花蓮市幼兒就讀幼兒園補助即將落幕，符合資格者把握截止日的最後期限。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市幼兒就讀幼兒園補助計畫因受限於中央修正補助原則，這學期受理申請後即將落幕，這學期申請將到4月15日截止，提醒符合資格者把握截止日的最後期限。花蓮市公所表示，會再研擬不抵觸中央補助方案的幼兒福利措施，希望能為花蓮市打造更優質的友善育兒環境。

市長魏嘉賢為營造友善育兒環境，鼓勵生育並減輕子女學前教育經濟負擔，在花蓮市民代表會支持下，市公所去年九月實施花蓮市幼兒就讀幼兒園補助計畫，去年總計受理568件，核定560件，核撥280萬元。



社勞課表示，當學年度9月1日滿2足歲至未滿4足歲的幼兒，也就是2015年9月2日出生至2016年9月1日出生的小朋友就讀花蓮縣合法立案幼兒園，且與父親、母親或其他法定代理人其中之一設籍花蓮市達半年以上者均可申請。符合資格者請攜帶當學期繳費收據證明、最近一個月內戶籍謄本、申請人的帳戶存摺封面影本至市公所社勞課填寫申請表及領據。



今年補助自3月1日起受理申請，截至目前為止，已受理657件，由於去年的舊案約有100件尚未申請，市公所日前以簡訊貼心提醒家長，若仍具有申請資格，請在4月15日前到社勞課辦理。

詳細辦法可至花蓮市公所官網點選「最新消息」或「社會及勞工課——表單下載」平台瀏覽或撥03-8322141轉分機123洽詢游小姐。