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6歲小妹想翹課「自畫銀河系水痘」　媽笑爛：變班上邊緣人4天！

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▲6歲小妹天真想用紅筆畫水痘翹課。（圖／翻攝自fmunica.com）

▲6歲小妹天真想用紅筆畫水痘翹課。（圖／翻攝自fmunica.com）

國際中心／綜合報導

從小到大，小孩子都可能有過想要「逃學」的念頭，除了哭鬧之外，有些天真的孩子還會無所不用其極。英國一名6歲的小女孩莉莉（Lily Schooley）就為了要躲避學校的拼字測驗，傻傻的拿紅色的筆在身上畫出像「疹子」的紅點，沒想到卻讓同學真的嚇到整整4天不敢靠近。

根據英國《每日郵報》報導，這位狡猾的小妹，因為看到班上的同學因為長了水痘，可以不必到校上課，在考試的前一天竟然偷偷拿了「紅色的筆」在身上塗出一點一點的樣子，試圖想要讓爸媽以為她也被傳染水痘。但就在莉莉的母親夏洛特（Charlotte）看到女兒滿臉紅點後，發現莉莉用的紅筆其實是麥克筆，相當難清洗掉，心裡啼笑皆非。

夏洛特聽到女兒訴苦「我真的覺得很不舒服，可能沒有辦法去上課，也會傳染同學」後，思考著該如何讓她藉此學到一個教訓，於是就讓莉莉在家休息一天，並告訴她「如果不把紅點洗掉，就真的要帶去醫生那裡了！」到了隔天，莉莉發現自己身上的「水痘」並沒有消失，不論她在廁所如何搓洗，似乎就無法弄乾淨，於是只好尷尬的帶著水痘到學校上課。

班上同學們看到莉莉身上的紅點，嚇得不敢靠近，不論莉莉如何解釋身上的斑點不是水痘，還是沒有同學相信，就這樣紅點持續在莉莉身上整整四天。夏洛特事後問女兒，這樣的想法究竟是哪裡來的？莉莉也害羞的說出「我是從Youtube上學來的。」這讓身為母親的她深深意識到，網路資訊對於孩子真的影響深遠啊！

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關鍵字：水痘,麥克筆,病假,裝病,幼稚園

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